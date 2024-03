Assicurazioni: DEKRA abbatte i tempi di liquidazione e i costi del sinistro grazie all’AI di CLAIENT

In un contesto che punta a velocizzare i tempi di indennizzo, ridurre i costi dei sinistri e abbattere i contenziosi, DEKRA scende in campo con la soluzione tecnologica CLAIENT, progettata per rispondere alle diverse esigenze del mercato delle assicurazioni auto. L’impiego di CLAIENT fonde fattore umano e tecnologia perché alle infinite potenzialità dell’intelligenza artificiale abbina il ricorso alla figura del perito, che resta sempre centrale nell’intero processo della stima dei danni. Scopriamo più nel dettaglio come funziona CLAIENT, la soluzione AI di DEKRA per il mercato assicurativo.

ASSICURAZIONI AUTO: CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CONTENZIOSI CHE CREANO DISAGI

La pubblicazione più recente dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, relativa ai contenziosi nel comparto RCA risale al 2020 e mostra una significativa conflittualità per le controversie concernenti la liquidazione dei sinistri, l’attribuzione della responsabilità e la quantificazione del danno. Il numero complessivo delle cause civili pendenti alla fine di quell’anno risultava infatti pari a 213.484 e quello delle cause penali a 2.085. Considerando la fine della pandemia, è altamente probabile che nel frattempo questi numeri siano ulteriormente aumentati. Ed è superfluo specificare che l’elevato numero di cause pendenti (anche oltre i cinque anni), dovuto alla lungaggine dei processi, determina disagi per i danneggiati e richiede alle compagnie l’accantonamento per un lungo periodo di ingenti risorse finanziarie per il pagamento dei sinistri, comprimendo i risultati del conto economico e gli spazi per una eventuale riduzione delle tariffe.

CHE COS’È IL SISTEMA CLAIENT DI DEKRA E COME FUNZIONA

Per questo la soluzione CLAIENT proposta da DEKRA, da oltre 60 anni leader nei servizi di gestione dei sinistri automotive e non solo, è meritevole di particolare interesse, con potenziali vantaggi sia per le compagnie assicurative che per gli assicurati stessi. Ma come funziona? In pratica DEKRA, attraverso il sistema CLAIENT, ha interrogato i propri sistemi estraendo circa 2,5 milioni di elaborati peritali e denunce di sinistro relative agli ultimi anni di attività effettuata direttamente con la propria struttura di periti e liquidatori dipendenti. I dati estratti, tutti rispondenti ai requisiti GDPR in quanto isolati e non inerenti a dati oggetto di privacy, hanno permesso di catalogare informazioni importanti quali:

il luogo di accadimento del sinistro;

il luogo della perizia;

la marca, il modello, la versione e la serie del veicolo, nonché le singole parti danneggiate.

Questa grande mole di dati è stata isolata e clusterizzata al fine di individuare le aree geografiche dove sono stati rilevati il maggior numero di sinistri stradali, suddividendole e catalogandole con un livello di dettaglio declinato singolarmente per regione, provincia, città, indirizzo e/o incrocio di riferimento.

L’AI (artificial intelligence) elabora tutte queste informazioni consentendo al sistema CLAIENT di predire gli eventi con un minimo margine di errore, individuando delle aree definibili ‘a rischio’, come un incrocio o una strada dall’alta incidentalità, che vengono presidiate da DEKRA con la propria rete di oltre 100 periti dipendenti, così da poter intervenire in pochi minuti in caso di incidente avendo già a disposizione un ricco set di dati sul sinistro.

In aggiunta CLAIENT propone al perito una valorizzazione del danno automatica per danni materiali di massa, ovvero sotto un importo prestabilito, e supporta la gestione dei sinistri attraverso la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD), oppure la gestione dei danni CVT (furto, incendio, kasko e altre garanzie accessorie diverse dalla RCA) e dei guasti meccanici, nonché la gestione dinamica dell’attività di perizia attraverso una rete di periti dipendenti altamente qualificata.

CON CLAIENT LA FIGURA DEL PERITO RIMANE SEMPRE FONDAMENTALE E INDISPENSABILE

“CLAIENT può portare dei vantaggi enormi a compagnie di assicurazione, società di leasing e case automobilistiche, abbattendo il tasso di contenzioso, contrastando in maniera decisa le frodi, individuando velocemente le responsabilità e, di conseguenza, riducendo notevolmente i costi dei danni del sinistro”, ha spiegato Massimiliano Caradonna, Senior Vice President DEKRA Group e Head of Sales & Marketing Region CEEME, intervenuto qualche giorno fa al workshop ‘Campo Largo – Insurtech’ svoltosi a Roma. “E anche l’assicurato, che rimane la parte lesa dell’intero processo, viene supportato da vicino in tutte le fasi delicate dell’intero ciclo di vita del sinistro. In tutto questo la figura del perito resta e resterà sempre centrale, con il suo ruolo che si sta evolvendo in chiave digitale, diventando sempre più vicino a quello di un consulente che ha l’obiettivo di intervenire tempestivamente e congelare l’evento e tutte le informazioni sensibili utili a una gestione ottimale, quali terzi trasportati, eventuali dinamiche e/o responsabilità poco chiare”.

CLAIENT: INTEGRAZIONE CON BLACK BOX E CAI

Da notare che il sistema CLAIENT, essendo integrato con SPEARHEAD, un’altra soluzione di DEKRA, è in grado di ricevere tutti i dati della black box, obbligatoria per le auto di nuova omologazione UE da luglio 2022 e per quelle di nuova immatricolazione dal 7 luglio 2024, che incrociati con il database delle perizie e l’esperienza del perito permettono una valorizzazione del danno automatica per danni materiali di massa, ovvero sotto un importo prestabilito e condiviso con i clienti. Per il futuro si pensa di implementare ulteriormente il sistema integrando la possibilità di poter redigere il CAI, la constatazione amichevole di incidente, in formato elettronico. Questo supporterà ulteriormente le parti perché potranno avere un arbitro indipendente che è il perito-consulente.