Prezzo Benzina più basso: dove trovarlo

Volete scoprire dove costa meno la benzina in Italia? Ecco i siti e le app gratuite per trovare il prezzo benzina più basso

Prima del web per sapere il prezzo benzina più basso si sfruttava il passaparola tra gli automobilisti. Chi avvistava un distributore che applicava prezzi migliori, faceva in modo di comunicarlo a più gente possibile, iniziando naturalmente da amici e parenti. Oggi le cose sono molto cambiate e il web consente di sapere dove costa meno la benzina, quasi in tempo reale. Anche a centinaia di km di distanza. Questo grazie a numerosi siti e app che monitorano i prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano. Scopriamo i più interessanti.

Aggiornamento 8 marzo 2022: miglioramento leggibilità e contenuti più recenti

DOVE COSTA MENO LA BENZINA E COME TROVARE IL PREZZO PIU’ BASSO

Prezzibenzina.it è probabilmente il sito (ma anche app per iOS, Android e Blackberry) più famoso tra quelli che segnalano agli automobilisti dove trovare i prezzi carburante più economici. I prezzi sono inseriti dagli stessi utenti registrati al sito. Per trovare il distributore o l’area d’interesse basta fare una semplice ricerca inserendo il nome della città, la via o il CAP. Le schede dei distributori di carburante contengono, oltre ai prezzi benzina aggiornati, anche l’indirizzo il numero di telefono, gli orari di apertura e le modalità di pagamento.

Un portale analogo è infobenzina.com, piattaforma web disponibile per PC, smartphone e tablet che permette di ottenere rapidamente prezzi benzina, prezzi gasolio, prezzi GPL e prezzi Metano su tutto il territorio nazionale e di scegliere quelli più vantaggiosi.

PREZZI BENZINA IN ITALIA: L’OSSERVATORIO DEL MISE

Per scoprire dove costa meno la benzina in Italia c’è anche una risorsa istituzionale ed è l’Osservatorio Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Raggiungibile all’indirizzo web carburanti.mise.gov.it, consente di verificare i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati in tutta Italia. Sono i prezzi comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. La ricerca può essere effettuata per area geografica, per zona, su percorso, per tratta autostradale e per nome del distributore.

PREZZO BENZINA PIU’ BASSO IN AUTOSTRADA

Anche il sito di Autostrade propone una piattaforma per conoscere i prezzi benzina più bassi in autostrada. Per ottenere il costo dei carburanti nei vari distributori è necessario inserire il percorso (per esempio da Milano a Genova) oppure scegliere una tratta specifica (A1, A4, A16, etc.). Nei risultati, oltre al prezzo carburanti, spesso aggiornato con frequenza, sono mostrati anche i servizi offerti dalle stazioni di rifornimento.

APP GRATUITE PER TROVARE I PREZZI BENZINA PIU’ BASSI

Abbiamo già anticipato che il servizio di Prezzi Benzina dispone pure di un’applicazione gratuita per smartphone e altri dispositivi mobili. Certamente più pratica della versione desktop se si vogliono sapere i prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano quando già si è in viaggio! Altre app da provare per avere sotto mano i prezzi benzina più bassi sono:

– Waze (che serve a tante altre cose, dalle mappe agli avvisi sul traffico);

– Fuel Flash (mostra i prezzi carburante di oltre 60 mila stazioni di rifornimento in Italia, Francia, Austria, Germania, Portogallo e Spagna, comunicati dalle autorità competenti e sempre aggiornati);

– Benzina Vicina (solo per iOS);

– Benzina Comparatore di Prezzi;