Prezzi auto nuove in risalita: +3% ad ottobre 2020

I prezzi auto usate sono in aumento, ma fanno i conti con i numeri di vendita e una domanda che incassa un nuovo calo con l’emergenza Coronavirus

I prezzi auto nuove ad ottobre 2020 aumentano di circa il 3% a fronte si una stabilizzazione delle quotazioni auto usate. Con i numeri di vendite auto nuove in Italia in calo dopo l’estate, il mercato ritocca i prezzi anche se l’aumento rallenta rispetto al trend dei mesi precedenti.

PREZZI AUTO NUOVE CRESCONO PIU’ DELLE AUTO USATE

La dinamica dei prezzi delle auto nuove frena a ottobre 2020 ma mantiene un incremento maggiore rispetto al prezzo auto usate. Il tasso di crescita tendenziale (cioè su base annua) dei prezzi delle auto nuove è infatti stato del +2,6%, lo stesso di settembre 2020 ed in lieve calo rispetto al picco annuale di agosto (+2,7%). È quanto emerge dall’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec. Autopromotec è la più nota rassegna internazionale di attrezzature per officina e l’aftermarket in generale.

PREZZI AUTO E DOMANDA IN CALO

Come mostra il grafico sotto, le auto nuove hanno visto nei primi sei mesi dell’anno un continuo rallentamento della crescita dei listini. Il fattore chiave è chiaramente legato al crollo della domanda di auto per effetto dell’emergenza Coronavirus. Poi, con la lieve ripresa del mercato a partire da luglio e soprattutto da agosto, i prezzi delle auto nuove sono tornati a crescere. Salvo poi tornare a stabilizzarsi ad ottobre con il peggioramento dell’emergenza sanitaria e del quadro economico per il Covid-19. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

PREZZI AUTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

L’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec ha preso in considerazione anche l’andamento delle auto usate, i cui prezzi in ottobre hanno registrato un calo pari al -0,8% (in discesa rispetto al -0,7% di settembre e al -0,6% di agosto). Come per il mercato delle auto nuove, quindi, anche l’usato mantiene prezzi equilibrati in questa nuova fase dell’emergenza Coronavirus. In lieve controtendenza, invece, è la dinamica dei prezzi per la manutenzione e la riparazione auto. Sempre considerando il mese di ottobre, i prezzi hanno fatto registrare un incremento tendenziale modesto (+1,2%), in lieve aumento rispetto al +1% di settembre e al +0,9% di agosto.