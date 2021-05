I prezzi delle auto nuove 2021 ad aprile confermano la convenienza delle auto di seconda mano: stabili anche i prezzi per manutenzione e riparazione

I prezzi delle auto nuove nel 2021 continuano ad aumentare, mentre le quotazioni dei veicoli usati sono stabilmente in calo. E’ quanto emerge da un’indagine dell’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale per le attrezzature da officina e l’aftermarket. Sono stabili anche i prezzi della manutenzione e riparazione dei veicoli a +1,2%. Ecco i dettagli sull’andamento dei prezzi auto nuove e usate 2021.

PREZZI AUTO NUOVE 2021 IN AUMENTO DEL 3%

Ad aprile 2021 la crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedete dei prezzi delle auto nuove è aumentata del +2,9%. Un livello che non si raggiungeva da maggio 2019, secondo l’Osservatorio. Si tratta di un aumento che rispecchia in maniera amplificata l’andamento tendenziale al rialzo dell’inflazione (+1,1% ad aprile dal +0,4% di gennaio), afferma Autopromotec. I dati – infatti – emergono da un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS HA FRENATO LA CRESCITA DEI PREZZI AUTO NUOVE

Secondo l’Osservatorio Autopromotec, l’aumento dei prezzi auto nuove è dovuto a ragioni fisiologiche che riguardano le normali oscillazioni di mercato. Nella prima metà del 2020, il mercato dell’auto aveva evitato un rincaro dei prezzi per il crollo della domanda di auto agli inizi dell’emergenza Coronavirus. L’indagine racconta che da gennaio a giugno 2020 c’è stato un continuo rallentamento della crescita dei listini. A partire da luglio 2020 e soprattutto da gennaio 2021 i prezzi delle auto nuove sono tornati a crescere in concomitanza con l’introduzione degli incentivi per le auto tradizionali.

PREZZI AUTO NUOVE E USATE A CONFRONTO

Un andamento diverso invece riguarda le auto usate, i cui prezzi ad aprile 2021 hanno registrato un calo pari allo 0,4%. Si tratta dello stesso andamento rilevato sia a febbraio che a marzo. Il trend dei prezzi auto usate quindi si distingue per una maggiore stabilità. Anche i prezzi per la manutenzione e la riparazione di auto sono tendenzialmente stabili. Sempre ad aprile 2021, i prezzi hanno manifestato un incremento del +1,2%, in linea con l’andamento dei due mesi precedenti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.