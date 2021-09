Prezzi Assicurazione Auto: -16% ad agosto 2021

Meno immatricolazioni di auto nuove ma anche prezzi di assicurazione auto più bassi in Italia: ad agosto cali RC auto del -33% al sud

I prezzi di assicurazione Auto ad Agosto 2021 raggiungono un nuovo calo sostanziale, in media del -15,8%. E’ quanto emerge dall’indagine di uno dei principali portali di preventivi online. Il prezzo dell’assicurazione auto cala soprattutto al sud, in genere più penalizzato dalle tariffe RC. Ecco l’analisi in dettaglio e una panoramica sulle province in cui l’assicurazione costa meno.

PREZZI ASSICURAZIONE AUTO: AD AGOSTO 352 EURO IN MEDIA

I prezzi RC Auto sono diminuiti dell’1,5% ad agosto 2021 rispetto al mese precedente, mentre l’assicurazione moto cala addirittura del -4,9%. La media dei preventivi di assicurazione auto online registrata ad agosto 2021 ha raggiunto il nuovo minimo storico a 352 euro. Secondo l’indagine, il trend decrescente che ha caratterizzato gli ultimi 12 mesi è comunque influenzato dall’andamento del mercato del nuovo e delle immatricolazioni in calo.

IL RISPARMIO PER ASSICURARE UNA MOTO E’ MAGGIORE

Se si parla di assicurazione moto, i prezzi ad Agosto 2021 sono tendenzialmente influenzati da un premio RC lordo di 208 euro. L’andamento è del -4,9% rispetto a Luglio 2021. Si tratta anche per le due ruote di un nuovo minimo storico, con una contrazione dei prezzi del -15,3% rispetto all’anno precedente, spiega il rapporto. Questi prezzi e andamenti si basano sulle richieste di preventivi avanzate online per l’assicurazione di auto e moto ad agosto 2021 che si rivela particolarmente favorevole anche alle province del sud.

LE PROVINCE DOVE I PREZZI ASSICURAZIONE AUTO SONO DIMINUITI DI PIU’

Se si analizza l’andamento dei prezzi assicurazione auto in particolare, si può notare come il calo dei premi RC abbia caratterizzato principalmente il Sud. Infatti sono le province che hanno registrato un maggior calo dei prezzi RC Auto, mostrate nella tabella in alto. In particolare, a guidare la classifica c’è Foggia, con una riduzione del 32,7%, seguita da Avellino (-25%), Campobasso (-24,7%) e Caserta (-24%). Tra queste tuttavia la provincia di Caserta resta la più svantaggiosa in termini di costo per assicurare un veicolo con il prezzo più alto di oltre 600 euro, rispetto alla media italiana di 352 euro.