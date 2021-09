Auto nuove ad agosto 2021: -27% di immatricolazioni in Italia

Le ibride sono la fetta più grande di immatricolazioni di auto nuove ad agosto 2021: ecco una sintesi con commento e la Top 10 dei modelli più venduti in Italia

Le auto nuove ad agosto 2021 hanno subito un rallentamento fortemente influenzato non solo dalla pausa estiva, come sottolinea l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Molte Case auto infatti hanno bloccato gli ordini di auto nuove per carenza di componenti e in particolare di semiconduttori. Un problema che riguarda in modo ampio anche auto elettriche e ibride ovviamente. Ecco la sintesi del mercato auto nuove in Italia e quali sono i modelli più venduti ad agosto 2021.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE AD AGOSTO 2021

Le immatricolazioni di auto nuove ad agosto 2021 sono 64.689 (-27,3% rispetto alle circa 89 mila unità registrate ad agosto 2020). Sono i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Tuttavia, le immatricolazioni nei primi otto mesi del 2021 sono 1.060.182 unità, il 30,9% in più rispetto al periodo gennaio-agosto 2020. “Ad agosto, oltre al fattore stagionale caratteristico dei mesi estivi, dai volumi tradizionalmente bassi, hanno inciso sul pesante ribasso delle immatricolazioni di nuove auto le persistenti problematiche legate alla produzione e fornitura di semiconduttori”, dichiara Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. “La carenza sta rallentando o addirittura bloccando la produzione di vari costruttori in Europa e causa ritardi nelle consegne dei nuovi veicoli venduti”.

AUTO NUOVE AD AGOSTO 2021 PER ALIMENTAZIONE

Le immatricolazioni di auto nuove ad agosto 2021 per alimentazione si possono riassumere con il continuo ribasso delle vendite di modelli diesel e benzina. Parallelamente crescono le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche. Ad agosto, in particolare, le auto ibride non ricaricabili vendute superano quelle a benzina e si attestano come la più alta quota di mercato. Ecco l’andamento delle immatricolazioni di auto nuove in base alla tipologia e alimentazione:

– Diesel: – 55,9%, rappresentano il 21,3% delle immatricolazioni ad agosto 2021;

– Benzina: -49,7% e 25,1% di quota;

– Ibride non ricaricabili: superano la quota del 30% (+53% come trend);

– Ibride ricaricabili ed elettriche: in crescita dell’81,5% ad agosto 2021, raggiungono il 9,9% di quota;

– GPL: +4,2% e una quota di mercato del 9,7%;

– Metano: -40,2% e una quota di mercato del 2,3%;

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TOP 10 DELLE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE AD AGOSTO

Tra le auto nuove vendute ad agosto 2021, Fiat Panda, Fiat 500 ibrida e Lancia Ypsilon, sono i modelli più numerosi tra le versioni mild-hybrid. Le Jeep Compass e Jeep Renegade invece sono i modelli più venduti tra le Plug-in. La Fiat 500 elettrica è invece il modello più venduto tra le BEV sia ad agosto che dall’inizio del 2021. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza la Top 10 delle auto nuove più vendute ad agosto.