Previsioni traffico Capodanno 2020 e ponte dell’Epifania

Scopriamo le previsioni traffico del Capodanno 2020 e del ponte dell'Epifania per scegliere il giorno e l'orario giusto in cui partire. Facendo anche attenzione al meteo

Chi sta per raggiungere le mete più ambite dove trascorrere le festività di fine e inizio anno, deve assolutamente informarsi sulle previsioni del traffico del Capodanno 2020 e del ponte dell’Epifania. Stando anche attenti al meteo, visto che le ultime informazioni segnalano possibili precipitazioni nevose in alcune zone del centro e sud Italia con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro. Vediamo pertanto quali sono i giorni e gli orari da evitare per non trascorrere lunghe ore imbottigliati nel traffico.

PREVISIONI TRAFFICO CAPODANNO 2020

Dopo aver trascorso le festività di Natale e Santo Stefano in famiglia, molti italiani si metteranno in marcia venerdì 27 dicembre, soprattutto al termine della giornata lavorativa, con meta preferita le località sciistiche, i laghi e le città d’arte, dove è prevista la maggiore concentrazione di traffico. Tuttavia si preannunciano code anche in uscita ai caselli vicini ai centri commerciali e agli outlet collegati alla rete autostradale. Per chi va a sciare sulle Dolomiti, le maggiori criticità lungo l’Autostrada del Brennero sono previste in direzione nord nel pomeriggio di sabato 28 e domenica 29 e, in direzione sud, al mattino di mercoledì 1 gennaio. Più in generale, nella giornata di martedì 31 dicembre si prevede traffico pressoché ovunque, anche per brevi spostamenti locali.

PREVISIONI TRAFFICO PONTE DELLA BEFANA 2020 E RIENTRI

Il Ponte della Befana 2020 è piuttosto succulento con i suoi tre giorni consecutivi di festa dal 4 al 6 gennaio. E la possibilità, per i più fortunati, di iniziare il ponte già da Capodanno. Ciò significa che i flussi di traffico saranno notevoli, sia verso le classiche mete di vacanza che in direzioni centri commerciali e outlet, data la contemporanea apertura dei saldi. I giorni più a rischio traffico sono giovedì 2 gennaio (pomeriggio), sabato 4 (pomeriggio), domenica 5 (mattina e pomeriggio) e lunedì 6 (solo pomeriggio). Per quanto riguarda invece i rientri in città dai festeggiamenti del Capodanno 2020 e dal lungo ponte dell’Epifania, si stima un incremento del traffico tra giovedì 2 e martedì 7 gennaio, con picchi tra sabato 4 e lunedì 6 gennaio sulla quasi totalità della rete autostradale.

METEO CAPODANNO 2020

Come scrivevamo all’inizio, nella scelta dell’orario e del giorno migliore in cui partire si deve tenere conto anche delle condizioni meteo che, soprattutto nei giorni immediatamente antecedenti al Capodanno 2020, si prevedono difficili. In particolare sabato 28 dicembre ci saranno precipitazioni nevose sull’Abruzzo fino a 200-400 m, nonché sulle colline e sui monti di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. La neve continuerà a scendere sulle stesse zone anche domenica 29 e per metà giornata del 30 fino a quote di bassa collina. Nei giorni 31 e 1 è previsto tempo sereno su praticamente tutta la penisola.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE

Costanti aggiornamenti sulla situazione del traffico in tempo reale sono diramati tramite My Way su Sky Meteo 24, sulla app My Way, su Sky TG24 HD, su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre, su La7 e La7d. Inoltre sul web sui siti dei gestori autostradali, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7). Il numero verde dell’Autostrada del Brennero è invece 800.27.99.40. Prima di partire assicuratevi di aver rispettato le norme sui pneumatici invernali obbligatori e seguite i nostri consigli per guidare in sicurezza sulle strade di montagna.