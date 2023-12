Posto auto: tutti i modi consentiti per delimitarlo

L’esigenza della delimitazione del posto auto trae origine da ragioni di sicurezza. In fin dei conti è l’equivalente di quanto accade con la propria casa dotata di porte blindate e finestre con inferriate. In maniera più pratica, la delimitazione fisica di questo spazio evita l’occupazione indebita da parte di altri veicoli. Senza segnali chiari o ostacoli fisici, il rischio di parcheggi non autorizzati diventa elevato. Soprattutto in contesti condominiali o urbani. Affinché la delimitazione del posto auto sia efficace e soprattutto legale, il suggerimento è di adottare soluzioni come una segnaletica chiara e ostacoli fisici permanenti. Sempre nel limite di quanto consentito dalla normativa in vigore. Entriamo allora nei dettagli.

DELIMITAZIONE DEL POSTO AUTO, QUALI SONO LE REGOLE

In tema di delimitazione del posto auto, l’articolo 841 del Codice civile conferisce al proprietario il diritto di “chiudere in qualunque tempo il suo fondo”. In questo modo fa valere il diritto di proprietà. Questo diritto comprende la facoltà di escludere completamente altre persone o la collettività dall’utilizzo discrezionale di beni mobili o immobili. Come ad esempio superfici private, i cui accesso o occupazione possono essere vietati. L’unico limite risiede nel divieto di compiere “atti emulativi” ovvero azioni con l’unico scopo di nuocere o arrecare molestie ad altri, senza reale necessità. Dal punto di vista civilistico, non esistono limiti o condizioni specifiche sull’esercizio del diritto di chiusura del fondo, compreso il posto auto. Di conseguenza, è possibile delimitare un parcheggio privato con vari strumenti, come paletti e catene, transenne, sbarre e dissuasori di sosta, questi ultimi comunemente utilizzati nelle zone urbane. Ma l’installazione richiede l’autorizzazione preventiva del Comune, che può negare il rilascio per motivi di sicurezza della circolazione stradale.

COME DELIMITARE IL POSTO AUTO

Le modalità più idonee per delimitare un’area di parcheggio includono l’utilizzo di cartelli con la dicitura proprietà privata, posti in posizioni visibili. O la realizzazione di strisce al suolo mediante vernice bianca. Soluzioni più tangibili, come fioriere, possono fare da elementi d’arredo esterno, offrendo anche una chiara delimitazione. L’attuale panorama tecnologico mette a disposizione opzioni avanzate e sofisticate per la delimitazione del parcheggio. Pensiamo ai paletti stradali morbidi realizzati con materiali flessibili, come caucciù, PVC o polietilene. Evitano danni in caso di urti con veicoli o persone, oppure cordoli ad alta visibilità da impiantare nell’asfalto, marker e delimitatori vari da posizionare nel suolo per garantire visibilità da distanze adeguate.

LIMITI SULLA RECINZIONE DEL POSTO AUTO

Per la delimitazione del posto auto in modo conforme bisogna rispettare le disposizioni dei regolamenti urbanistici, edilizi e, se applicabili, condominiali. Stessa cosa per le normative vigenti in materia di circolazione stradale nell’area interessata. La conformità alle disposizioni vigenti è fondamentale per garantire la legalità e la sicurezza della delimitazione. La struttura utilizzata deve aderire a standard di sicurezza specifici. Evitare allora che questi elementi siano pericolosi, presentando sporgenze, spigoli aguzzi o parti taglienti che potrebbero costituire un rischio per le persone e arrecare disturbo ai veicoli. L’installazione di elementi come bande chiodate sul suolo o filo spinato lungo una strada di passaggio è vietata, in quanto potrebbero comportare rischi per la sicurezza. Attenzione quindi alla visibilità degli ostacoli utilizzati per delimitare la piazzola. L’uso di catarifrangenti o di sistemi retroriflettenti simili è consigliato per garantire la visibilità di paletti, sbarre o recinzioni durante le ore notturne. Occorre quindi prevenire situazioni in cui i pedoni potrebbero inciampare o gli automobilisti collidere con strutture fisse, come pali o catene, che costituiscono un pericolo per il transito e la circolazione.

IL CASO PARTICOLARE DELLA DELIMITAZIONE DEL POSTO AUTO IN CONDOMINIO

Secondo l’articolo 1102 del Codice civile, ogni condomino ha il diritto di utilizzare la cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri inquilini di usufruirne in modo paritetico. In linea generale, si può delimitare il proprio posto auto all’interno del cortile o lungo il viale del condominio. Ma la delimitazione deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dall’assemblea condominiale, evitando di ostruire l’accesso agli altri inquilini nelle rispettive aree e piazzole di sosta con dispositivi non conformi. Nel caso specifico di un posto auto situato all’interno di un condominio, la sua delimitazione è ammessa quando lo spazio è di proprietà esclusiva o è stato regolarmente assegnato a un condomino specifico dall’assemblea.