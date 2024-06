Porsche più economica: qual è, quanto costa?

Ok, in genere nessuna Porsche può essere definita ‘economica‘, del resto stiamo parlando di sportive di lusso. Tuttavia il listino del nuovo presenta alcuni modelli che costano un po’ meno della media e, anche se non possiamo certo definirli alla portata di tutti, non sono un sogno così irrealizzabile. Scopriamo dunque qual è la Porsche più economica in commercio e, soprattutto, quanto costa.

QUANTO COSTA LA PORSCHE PIÙ ECONOMICA?

Attualmente la gamma Porsche disponibile in Italia è composta da 13 modelli, alcuni preziosissimi come la 911 cabrio che può arrivare a costare 271 mila euro, e altri meno onerosi. Per trovare una Porsche economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come 718 Boxster, 718 Cayman e Macan che sicuramente non costano poco ma sono un po’ più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le Porsche che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

718 Cayman: 69.922 €

718 Boxster: 71.996 €

Macan 2.0: 76.283 €

718 Cayman Style Edition: 78.400 €

718 Boxster Style Edition: 80.474 €

Macan 2.0 T: 81.607 €

718 Cayman S: 83.311 €

718 Boxster S: 85.385 €

Macan 2.9 S: 86.229 €

718 Cayman GTS: 97.597 €.

La Porsche più economica è quindi la coupé 718 Cayman model year 2018 che costa ‘appena’ 69.922 euro, un prezzo di poco superiore ai 71.996 che servono ad acquistare la versione entry-level della Boxster. Per avere invece il Suv Porsche Macan occorre mettere sul piatto 76.283 euro (a salire). Ci riferiamo ovviamente alla versione termica, perché il prezzo della Macan elettrica parte da 90.708 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

COM’È E COME VA LA PORSCHE 718 CAYMAN

La 718 Cayman, la Porsche che costa meno in assoluto, è una coupé sportiva che fa parte con la Boxster (versione roadster) della famiglia 718 ed è nota per il design elegante, l’eccellente dinamica di guida e le elevate prestazioni.

All’esterno presenta linee fluide e aerodinamiche, con un profilo basso e largo che enfatizza la sua natura sportiva. I fari anteriori a LED e le luci posteriori con grafica a tre dimensioni conferiscono un look moderno e aggressivo. Le prese d’aria laterali non solo migliorano l’aspetto estetico, ma aiutano anche nel raffreddamento del motore. All’interno l’abitacolo è progettato per offrire un’esperienza di guida coinvolgente, mentre i sedili sportivi, disponibili in diverse opzioni di materiali e finiture, garantiscono comfort e supporto laterale. Il cruscotto è orientato verso il conducente.

La gamma dei motori della 718 Cayman include unità turbo a quattro cilindri da 2.0 e 2.5 litri, nonché un motore aspirato a sei cilindri da 4.0 litri per le versioni più performanti come la Cayman GT4. La potenza varia da circa 300 CV (per la versione base) fino a oltre 400 CV (per la GT4). Le opzioni di trasmissione includono un cambio manuale a sei marce e un cambio automatico PDK a sette rapporti che permette cambi marcia estremamente rapidi e una guida più efficiente.

OFFERTE E PROMOZIONI PORSCHE

Le Porsche sono macchine pensate per una clientela benestante, ed è quindi difficile che vengano proposte con offerte e promozioni speciali. Chi si può permettere una Porsche non ha bisogno di sconti: paga e basta. Allo stesso modo le auto Porsche non usufruiscono degli incentivi statali perché superano ampiamente la soglia massima di prezzo. È tuttavia possibile usufruire del servizio di noleggio a breve termine o a lungo termine per guidare una Porsche senza impegnarsi nell’acquisto del mezzo. Intendiamoci, il canone mensile non è a buon mercato (scopri qui i prezzi) ma include la copertura assicurativa completa e la garanzia che tutte le riparazioni verranno effettuate esclusivamente presso la rete ufficiale di Porsche.