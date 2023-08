Piemonte: stop ai diesel Euro 5 dal 15 settembre 2023

Nonostante la maggioranza che governa in Regione avesse fatto supporre un’inversione di rotta, la giunta di centro-destra del Piemonte ha confermato lo stop ai diesel Euro 5 nell’autunno-inverno 2023-2024, così come previsto dal piano per migliorare la qualità dell’aria. Il blocco diesel Euro 5 scatterà il 15 settembre 2023 e non riguarderà l’intero Piemonte ma i 76 Comuni, tra cui il capoluogo Torino, individuati dal DGR 26-3694 del 6/8/2021 (lista completa in fondo all’articolo).

STOP DIESEL EURO 5 IN PIEMONTE 2023 – 2024

Ricapitolando: in Piemonte, a partire dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024, alle limitazioni strutturali che già prevedono il blocco del traffico, tutti i giorni 24 ore su 24, per i diesel e benzina fino a Euro 2 e per i GPL e metano fino a Euro 1, si aggiungeranno ulteriori provvedimenti:

divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3), e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3);

adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3), e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3); divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Invece l’attivazione delle misure emergenziali scatterà solo con il superamento del livello limite giornaliero di PM10.

Il livello arancio (in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 adibiti al trasporto persone ed Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00.

(in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 adibiti al trasporto persone ed Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00. Il livello rosso si attiverà con il superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi e contemplerà lo stop ai veicoli merci con motore diesel Euro 5 anche dalle 8:00 alle 19:00 del sabato e dei festivi.

Sono previste diverse esenzioni alla limitazione della circolazione dei veicoli per casi particolari. Inoltre c’è sempre la possibilità di aderire al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), aperto dallo scorso 15 luglio anche ai diesel Euro 5, che comporta l’attenuazione delle limitazioni strutturali della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti.

COME FUNZIONA IL SISTEMA MOVE-IN PIEMONTE PER CIRCOLARE DURANTE IL BLOCCO

Il servizio Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) consente di circolare nonostante le limitazioni del traffico entro un certo chilometraggio. Presente da tempo in Lombardia, e da poco anche in Veneto ed Emilia Romagna, in Piemonte Move-In è disponibile già dal 2021. Vediamo come funziona.

Agli automobilisti che aderiscono a Move-In Piemonte viene assegnato un tetto massimo di chilometri, in base alla tipologia di vettura, percorribili annualmente sull’intero territorio dei Comuni che partecipano all’iniziativa, tranne nei periodi di eventuale attivazione delle misure emergenziali che scattano con il superamento del livello limite giornaliero di PM10.

Clicca qui per scaricare la scheda con le soglie chilometriche assegnate a ogni tipo di veicolo per scoprire quanti km si possono percorrere. Ad esempio un’auto M1 con motore diesel Euro 5 può percorrere al massimo 9.000 km in un anno, mentre un’auto alimentata con benzina Euro 2 può farne non più di 2.000.

Il conteggio del chilometraggio avviene mediante l’installazione a bordo del veicolo di una scatola nera o black box. Ai fini del raggiungimento della soglia massima valgono i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 (quindi non soltanto quelli percorsi nelle ore di attivazione dei blocchi del traffico).

Una volta raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni (durante i giorni e gli orari in cui sono attivi i divieti) sino al termine dell’anno di adesione al servizio Move-In, pena l’applicazione di sanzioni. Ricordiamo che per controllare i chilometri residui gli utenti possono usare l’apposita app o il sito web del servizio.

Per sapere come aderire a Move-In Piemonte e quanto costa il servizio, consulta la nostra guida specifica.

COMUNI DEL PIEMONTE IN CUI VIGE IL BLOCCO DIESEL EURO 5 DAL 15 SETTEMBRE 2023

Come anticipato all’inizio, ecco l’elenco dei 76 Comuni del Piemonte sul cui territorio scatterà il blocco diesel Euro 5 della durata di nove mesi a decorrere dal 15 settembre 2023. Ripetiamo che lo stop sarà valido solo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, salvo l’applicazione di ulteriori misure emergenziali per limitare lo smog.

Torino

Alpignano (TO)

Avigliana (TO)

Baldissero Torinese (TO)

Beinasco (TO)

Borgaro Torinese (TO)

Cambiano (TO)

Candiolo (TO)

Carignano (TO)

Carmagnola (TO)

Caselle Torinese (TO)

Chieri (TO)

Chivasso (TO)

Ciriè (TO)

Collegno (TO)

Druento (TO)

Giaveno (TO)

Grugliasco (TO)

Ivrea (TO)

La Loggia (TO)

Leinì (TO)

Mappano (TO)

Moncalieri (TO)

Nichelino (TO)

Orbassano (TO)

Pecetto Torinese (TO)

Pianezza (TO)

Pinerolo (TO)

Pino Torinese (TO)

Piobesi Torinese (TO)

Piossasco (TO)

Poirino (TO)

Rivalta di Torino (TO)

Rivarolo Canavese (TO)

Rivoli (TO)

San Maurizio Canavese (TO)

San Mauro Torinese (TO)

Santena (TO)

Settimo Torinese (TO)

Trofarello (TO)

Venaria Reale (TO)

Vinovo (TO)

Volpiano (TO)

Alessandria

Acqui Terme (AL)

Casale Monferrato (AL)

Novi Ligure (AL)

Ovada (AL)

Tortona (AL)

Valenza (AL)

Asti

Canelli (AT)

Nizza Monferrato (AT)

Biella

Cossato (BI)

Valdilana (BI)

Cuneo

Alba (CN)

Borgo San Dalmazzo (CN)

Bra (CN)

Busca (CN)

Fossano (CN)

Mondovì (CN)

Savigliano (CN)

Saluzzo (CN)

Novara

Arona (NO)

Borgomanero (NO)

Cameri (NO)

Galliate (NO)

Oleggio (NO)

Trecate (NO)

Verbania

Omegna

Vercelli

Borgosesia (VC).