Pedoni vittime della strada: 400 decessi dall’inizio del 2023

Non molto tempo fa avevamo segnalato la ‘strage silenziosa’ dei pedoni vittime di incidenti stradali, che aveva causato ben 135 morti in appena un quadrimestre. Silenziosa perché non ne parla quasi nessuno, eppure riguarda centinaia di persone morte per il sol fatto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E adesso, a distanza di alcuni mesi, siamo costretti a tornare sull’argomento perché le cifre sono sempre pessime: nei primi undici mesi del 2023, infatti, in Italia hanno perso la vita 401 pedoni. Di cui quasi la metà erano persone anziane, le più indifese assieme ai bambini.

PEDONI VITTIME DELLA STRADA: IN ITALIA 401 DA INIZIO 2023

Si tratta di un dato molto pesante, raccolto in tempo reale dall’Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) e destinato probabilmente ad aggravarsi perché i numeri sono parziali e non tengono conto dei feriti gravi che molto spesso si spengono nei mesi successivi. Dunque in Italia dal 1° gennaio al 3 dicembre 2023 sono morti 401 pedoni mentre nello stesso periodo del 2022 erano stati 433, nel 2021 erano stati 415 e nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, avevano toccato quota 472. La situazione sembrerebbe pertanto in leggero miglioramento, se non fosse che i dati degli anni precedenti sono ormai consolidati, mentre quelli di quest’anno, come abbiamo spiegato, andranno aggiornati nei prossimi mesi quando uscirà il rapporto definitivo ACI-Istat sugli incidenti stradali.

PEDONI MORTI NEL 2023: LAZIO LA REGIONE PEGGIORE

Da notare che molti pedoni sono stati uccisi nel luogo potenzialmente più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, e alcuni addirittura sono stati falciati direttamente sui marciapiedi. Come già anticipato, gli anziani sono risultati i pedoni più indifesi: ben 210 vittime su 401 avevano più di 65 anni. 17 pedoni avevano invece meno di 17 anni: tra questi due bambini di 1 anno, uno di 2 anni, una bambina di 4 anni e altre due bambine di appena 6 anni.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, nel Lazio c’è stata una vera e propria strage con 66 decessi, di cui ben 37 a Roma. A seguire la Lombardia con 48 vittime, la Campania con 42 e il Veneto con 37. I mesi peggiori sono stati gennaio con 53 morti e settembre con 52, i meno pesanti aprile con 18 e maggio con 21. Nel complesso sono morti 257 uomini e 144 donne.

PEDONI VITTIME DELLA STRADA: SPESSO VITTIME DI ‘PIRATI’

37 incidenti su 401 (altro dato da consolidare, probabilmente ben più alto) sono stati causati da ‘pirati della strada’, ossia da conducenti che hanno palesemente violato le norme del codice stradale, in parecchie occasioni anche sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Alcuni sinistri, pochi ma emotivamente terribili, sono avvenuti in ambito familiare, come nel caso della mamma di Casalnuovo di Napoli che ha inavvertitamente travolto la figlia di 6 anni mentre faceva retromarcia.