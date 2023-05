Pedoni vittime della strada: 135 in soli quattro mesi

Non molto tempo fa, dopo aver letto i tragici numeri di gennaio, avevamo segnalato la ‘strage silenziosa’ dei pedoni vittime di incidenti stradali. Silenziosa perché non ne parla quasi nessuno, eppure riguarda decine di persone morte per il sol fatto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E adesso, a distanza di tre mesi dall’ultima volta, siamo costretti a tornare sull’argomento perché le cifre non sono affatto migliorate: nel primo quadrimestre del 2023, infatti, in Italia hanno perso la vita 135 pedoni. Di cui quasi la metà erano persone anziane, le più indifese assieme ai bambini.

PEDONI VITTIME DELLA STRADA: IN ITALIA 135 DA INIZIO 2023

Si tratta di un dato molto pesante, raccolto in tempo reale dall’Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) e destinato probabilmente ad aggravarsi perché i numeri sono parziali e non tengono conto dei feriti gravi che molto spesso si spengono nei mesi successivi. Dunque da gennaio ad aprile 2023 sono morti 135 pedoni mentre nello stesso periodo del 2022 erano stati ‘solamente’ 111, per un aumento del +21,65% in appena un anno. Nei primi quattro mesi del 2021 erano stati invece 124 e nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, avevano toccato quota 192 (206 nel 2018). Significa che la situazione è in netto peggioramento rispetto all’anno scorso ma in miglioramento se la confrontiamo al periodo prima del Covid.

PEDONI MORTI NEL 2023: LAZIO LA REGIONE PEGGIORE

Da notare che molti pedoni sono stati uccisi nel luogo potenzialmente più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, e alcuni addirittura sono stati falciati direttamente sui marciapiedi. Come già anticipato, gli anziani sono risultati i pedoni più indifesi: ben 60 vittime su 135 avevano più di 65 anni. 7 pedoni avevano invece meno di 18 anni: tra questi un bambino di 1 anno, 1 bambina di 4 anni e un’altra bambina di appena 6 anni.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, nel Lazio c’è stata una vera e propria strage con 30 decessi, di cui ben 16 a Roma. A seguire l’Emilia Romagna con 16 vittime, la Lombardia con 15 e la Campania con 13. Suddivisi per mese sono 51 i decessi a gennaio, 36 a febbraio e 31 a marzo e 17 nel mese di aprile, che per fortuna ha avuto un trend migliore rispetto ai tre mesi precedenti. Nel complesso sono morti 92 uomini e 43 donne.

PEDONI VITTIME DELLA STRADA: SPESSO VITTIME DI ‘PIRATI’

17 incidenti su 135 sono stati causati da ‘pirati della strada’, ossia da conducenti che hanno palesemente violato le norme del codice stradale, in parecchie occasioni anche sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Alcuni sinistri, pochi ma emotivamente terribili, sono avvenuti in ambito familiare, come nel recente caso della mamma di Casalnuovo di Napoli che ha inavvertitamente travolto la figlia di 6 anni mentre faceva retromarcia.