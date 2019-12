Pedaggio BreBeMi: sconto del 20% confermato per il 2020

Confermato fino a tutto il 2020 la riduzione sul pedaggio della BreBeMi: lo sconto del 20% è riservato agli abbonati Telepass e agli utenti pendolari e non pendolari

Confermato a tutto il 31 dicembre 2020 lo sconto del 20% sul pedaggio della BreBeMi, sia per i clienti Telepass Family o Business che per gli utenti pendolari e non pendolari. Un’iniziativa pensata già da qualche anno per abbassare i costi di percorrenza e favorire quindi l’incremento dei volumi di traffico sull’autostrada direttissima tra Brescia a Milano. Traffico che a 5 anni dall’inaugurazione è segnalato peraltro in trend moderatamente positivo, dopo gli inizi difficili, grazie all’apertura delle sedi di alcune grandi aziende lungo l’arteria e alla riduzione dei transiti nelle strade locali limitrofe.

PEDAGGIO BREBEMI: SCONTO PER I CLIENTI TELEPASS

Già dal 2016 e fino almeno al 31/12/2020, chi percorre abitualmente l’autostrada A35 da Brescia a Milano può attivare lo sconto ‘Best Price’, valido per tutti i clienti Telepass Family o Business, che dà diritto a una riduzione del 20% sul pedaggio della BreBeMi e della Tangenziale Est Esterna di Milano A58. Una volta attivato, lo sconto viene applicato su tutti i transiti accertati tramite apparato Telepass, indipendentemente dal casello di ingresso e di uscita, purché appartenenti alle concessionarie A35 e A58. I caselli in questione sono Chiari Est, Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio, Treviglio, Liscate, Pessano con Bornago, Gessate, Pozzuolo Martesana, Paullo e Vizzolo Predabissi. Ripetiamo, si ha diritto alla riduzione solo effettuando il transito tra due dei suddetti caselli.

PEDAGGIO BREBEMI: SCONTO PER UTENTI PENDOLARI E NON PENDOLARI

Alternativamente (le iniziative non sono cumulabili) si può usufruire di uno sconto sul pedaggio, sempre del 20%, per utenti pendolari e non pendolari con contratti Telepass. relativamente al percorso prescelto. Gli ‘utenti pendolari’ sono tutti i possessori di apparati Telepass Family, abbinati a persone fisiche e a veicoli di classe A (altezza non superiore a 1,3 metri), che per raggiungere il posto di studio o di lavoro dalla propria residenza o domicilio utilizzino in entrambe le direzioni di marcia la BreBeMi o la tangenziale A58. Gli ‘utenti non pendolari’ sono invece tutti i possessori di apparati Telepass abbinati a persone fisiche e giuridiche che, indipendentemente dalla classe del veicolo in loro possesso e dalla tipologia del contratto Telepass, intendono percorrere in entrambe le direzioni di marcia, anche occasionalmente e per qualsiasi motivo, un tragitto predefinito. Ulteriori informazioni (e moduli per l’attivazione) sul sito di BrebeMi.

AUTOSTRADA A35 BREBEMI: IL TRACCIATO

L’autostrada A35 tra Brescia e Milano, inaugurata nel 2014, ha un’estensione di 62,1 km, anche se il tracciato sottoposto a pedaggio è di soli 42 km, a partire dalla barriera di Chiari Est (20 km circa dopo Brescia). Oltrepassate Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e l’ultimo casello di Treviglio, la A35 termina immettendosi nella Tangenziale Est Esterna di Milano A58, che consente di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, nonché l’aeroporto di Linate e l’area metropolitana del capoluogo lombardo tramite gli svincoli di Pozzuolo Martesana e Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP 103 Cassanese e sulla SP 14 Rivoltana.