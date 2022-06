Parcheggiare in aeroporto: 5 consigli per risparmiare soldi e tempo

Trovare un parcheggio economico nei pressi di un aeroporto non è impossibile, ecco alcuni consigli utili per parcheggiare in aeroporto

Parcheggiare l’auto in aeroporto è per molti viaggiatori una necessità inevitabile che in caso di sosta per più giorni impone quantomeno la ricerca di un parcheggio economico. Non sempre chi va in aeroporto può conciliare ad esempio l’orario del volo con la disponibilità dei mezzi pubblici. Così come non è sempre conveniente farsi accompagnare da un taxi piuttosto che andare con la propria auto e parcheggiare in aeroporto. A differenza di quanto si crede il parcheggio economico negli aeroporti non è un mito, basta solo saperlo cercare e seguire pochi e semplici consigli per poter risparmiare soldi.

1.PROGRAMMARE LA SOSTA PER IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO

Salvo dover partire al volo per un incontro di lavoro dell’ultimo minuto, i voli sono nella maggior parte dei casi programmati. Si sa quando si parte e quando si arriva,con la dovuta approssimazione legata a possibili ritardi. Ecco, se sapete questo avete già nelle mani una grande possibilità di risparmiare soldi: basta prenotare un parcheggio all’aeroporto.

2.PREVENTIVO ONLINE PARCHEGGIO AEROPORTO

Se sapete già di volervi spostare in auto, prendetevi del tempo qualche giorno prima della partenza alla ricerca del parcheggio più economico in zona aeroporto, ma valutate con attenzione quanto è distante dal Terminal. Cercate le recensioni di altri automobilisti che di recente hanno parcheggiato nello stesso posto. La possibilità di calcolare un preventivo online inserendo l’orario e il giorno di arrivo e ripartenza in auto, vi permette di pianificare senza stress il viaggio.

3.PARCHEGGIO TERMINAL AEROPORTO: PRO E CONTRO DELLA DISTANZA

Il parcheggio negli aeroporti che sono attaccati al Terminal, coperti e sorvegliati sono in media quelli più costosi. Se pensate di poter fare a meno di un riparo sull’auto avrete già più margine di risparmio, ma non lesinate sulla sicurezza del posto. Se le recensioni non ispirano fiducia e il posto è abbastanza isolato meglio cercare qualche altro parcheggio.

4.PARCHEGGIARE LONTANO DALL’AEROPORTO: LA NAVETTA GRATIS

La navetta del parcheggio per l’aeroporto è un servizio diffuso soprattutto nei parcheggi più distanti che hanno tariffe molto vantaggiose. Ma dovete mettere in conto che quando il servizio è gratuito potrebbe non combaciare con i vostri orari di volo e atterraggio. Meglio chiedere chiarimenti telefonando direttamente alla direzione del parcheggio dell’aeroporto.

5.PRENOTARE ONLINE PARCHEGGIO AEROPORTO

Trovato il parcheggio che soddisfa le vostre esigenze di viaggio non aspettate il giorno stesso per presentarvi all’ingresso a mani vuote: prenotate in anticipo. Prenotare in anticipo un parcheggio all’aeroporto, vicino o lontano che sia, permette sempre di risparmiare. Rispetto al pagamento in contanti alla cassa lo sconto diventa importante se la sosta dura più giorni. La cosa fondamentale da ricordare è il PIN per accedere al parcheggio secondo le indicazioni ricevute. Oltre allo sconto, pagare in anticipo fa risparmiare anche la fila che si forma alle casse automatiche all’atterraggio dei voli più frequenti.