Adesso che il volume dei viaggi ha di fatto superato i livelli pre-pandemia, le persone che prendono l’aereo sono di nuovo numerosissime, e a Milano più che altrove. È dunque utile sapere come funziona il parcheggio a Malpensa, del terminal 1 e 2, nel 2023 con il costo, gli orari e tutte le altre informazioni. L’aeroporto di Milano-Malpensa è situato 50 km a nord-ovest del capoluogo lombardo, in provincia di Varese, ed è raggiungibile in auto mediante le autostrade A8/A9, A4 o A36 (a seconda del punto di partenza) per poi immettersi sulla SS 336 seguendo le indicazioni per l’aeroporto.

Aggiornamento del 31 maggio 2023 in occasione della riapertura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa dopo tre anni di stop.

PARCHEGGI UFFICIALI MALPENSA TERMINAL 1 E 2

I parcheggi ufficiali di Malpensa si trovano sia presso il terminal 1 (T1) che presso il Terminal 2 (T2). In particolare al terminal 1 abbiamo:

P1 Long Term : oltre 1.200 posti scoperti, è il più economico tra quelli ufficiali;

: oltre 1.200 posti scoperti, è il più economico tra quelli ufficiali; P2 Executive : 2.730 posti auto coperti collegati direttamente all’area check-in dell’aeroporto. Al suo interno si trovano l’ area Top Car con 130 posti per auto di lusso e l’ area Genius , con 500 posti dedicata alle soste prolungate. È il parcheggio di Malpensa più comodo ed esclusivo (e ovviamente più costoso);

: 2.730 posti auto coperti collegati direttamente all’area check-in dell’aeroporto. Al suo interno si trovano l’ con 130 posti per auto di lusso e l’ , con 500 posti dedicata alle soste prolungate. È il parcheggio di Malpensa più comodo ed esclusivo (e ovviamente più costoso); P3 Express : parcheggio scoperto, offre più di 1.600 posti auto;

: parcheggio scoperto, offre più di 1.600 posti auto; P4 Holiday: 1.200 posti auto scoperti, collegato direttamente all’aerostazione.

Il terminal 2 di Milano-Malpensa ha finalmente riaperto ai passeggeri il 31 maggio 2023 e anche i parcheggi ufficiali ubicati al suo interno sono pienamente attivi. Tutti i parcheggi del T2 sono collegati al terminal 1 grazie al servizio navetta gratuito.

P5 Easy : offre più di 3.000 posti auto scoperti;

: offre più di 3.000 posti auto scoperti; P6 Smart : 2.000 posti scoperti siti al livello inferiore del parcheggio, accessibile direttamente dalla SS 336. Ideale per soste superiori a 3 giorni;

: 2.000 posti scoperti siti al livello inferiore del parcheggio, accessibile direttamente dalla SS 336. Ideale per soste superiori a 3 giorni; P6 Smart coperto : 900 posti coperti siti al livello inferiore del parcheggio, accessibile direttamente dalla SS 336. Ideale per soste superiori a 3 giorni;

: 900 posti coperti siti al livello inferiore del parcheggio, accessibile direttamente dalla SS 336. Ideale per soste superiori a 3 giorni; P6 Smart Plus : 70 posti al coperto, situati al piano strada. Accessibile direttamente dalla SS 336, è ideale per soste superiori a 3 giorni;

: 70 posti al coperto, situati al piano strada. Accessibile direttamente dalla SS 336, è ideale per soste superiori a 3 giorni; P6 Smart Up: 340 posti scoperti, situati al piano strada lungo la SS 336. Accessibile direttamente dalla medesima statale, è ideale per soste superiori a 3 giorni.

Tutti i parcheggi osservano l’orario 24/7. Il servizio bus gratuito dai parcheggi del T2 ai parcheggi del T1 è disponibile ogni 20 minuti circa dalle 4:00 alle 1:00 e ogni 30 minuti dalle 1:30 alle 3:30. Il costo dei parcheggi Malpensa ufficiali varia a seconda del tempo di permanenza e della tipologia di parcheggio (coperto, scoperto, Easy, Executive, ecc.). Sono disponibili anche parcheggi per la sosta breve (a pagamento) e l’area 10 minuti per le soste brevissime (gratuita). Scopri i 5 consigli per risparmiare soldi e tempo al parcheggio di un aeroporto.

COME TROVARE IL MIGLIOR PARCHEGGIO MALPENSA LOW COST

Nelle vicinanze dell’aeroporto di Malpensa sono dislocati numerosi parcheggi low cost privati che sono più economici rispetto al parcheggio ufficiale e, sebbene siano leggermente distanti dai terminal, offrono sempre il servizio di bus navetta gratuita per raggiungere l’aerostazione in massimo 10 minuti. Alcuni prevedono il servizio di car valet che consente di lasciare l’auto in consegna a un operatore del parcheggio direttamente presso il terminal di interesse.

I maggiori parking Malpensa low cost sono Eco Parking, Le Torri Parking, Star Parking, MxPark, LikePark, AirParking, JetPark, Parking Suprema, Fa.Te.Ma, Car Service Parking e altri ancora. Per trovare con facilità il parcheggio Malpensa più vantaggioso in base alle proprie esigenze basta fare una ricerca sul web o usare un comparatore di prezzi come Vologio.it. Le tariffe variano in base a numerosi fattori (periodo, durata, servizi) ma con un po’ di fortuna si riesce davvero a parcheggiare a Malpensa spendendo pochi euro al giorno.

In genere anche i parcheggi non ufficiali posti esternamente all’aeroporto sono aperti tutti i giorni per 24 ore.

PARCHEGGIO MALPENSA UFFICIALE VS. LOW COST: VANTAGGI E SVANTAGGI

Alla fine, quindi, la scelta per chi deve lasciare l’auto all’aeroporto è tra il parcheggio Milano Malpensa ufficiale e i tanti parcheggi privati low cost. Riassumiamo vantaggi e svantaggi di entrambe le soluzioni: