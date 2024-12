Parcheggi Firenze: stop vetrofanie, cosa cambia per gli utenti?

Firenze si appresta a un cambiamento radicale nella gestione dei parcheggi, abbandonando le vetrofanie introdotte durante l’emergenza Covid. A partire dal 1° gennaio 2025, i residenti fiorentini dovranno dire addio a questo sistema, che consentiva di parcheggiare in tutta la città con un costo annuale di soli 10 euro. Al suo posto, verrà introdotta una nuova formula di “mini-abbonamenti” per zone specifiche, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli stalli e contrastare la sosta selvaggia.

PARCHEGGI FIRENZE: ARRIVANO I MINI-ABBONAMENTI

Con i nuovi “pass sosta”, i residenti continueranno a parcheggiare gratuitamente nella propria ZCS (Zona a Controllo della Sosta). Per sostare in altre zone, avranno la possibilità di acquistare mini-abbonamenti mensili al costo di 10 euro per ogni ZCS aggiuntiva. L’abbonamento annuale per una singola ZCS “esterna” costerà invece 100 euro. Per i residenti con ISEE inferiore a 12.500 euro, il costo mensile sarà dimezzato a 5 euro.

Dal 20 dicembre 2024, tutti i residenti, anche coloro che non intendono acquistare mini-abbonamenti, dovranno registrare la propria targa sul sito di SAS (Servizi alla Strada). Questo permetterà un controllo più efficace della sosta, anche alla luce delle modifiche del Codice della Strada che hanno eliminato l’obbligo di trascrivere il cambio di residenza nel libretto di circolazione. L’intero processo di registrazione e gestione degli abbonamenti sarà completamente digitale. Non sarà necessario esporre alcun contrassegno cartaceo. La verifica della validità del pass sosta avverrà tramite la lettura digitale della targa da parte della polizia municipale e degli ausiliari della sosta.

Per i non residenti a Firenze, il costo degli abbonamenti per la sosta nelle ZCS rimane invariato. Nella ZCS 1, l’abbonamento mensile costa 50 euro, quello trimestrale 135 euro e quello annuale 500 euro. Nelle altre ZCS, il costo mensile è di 40 euro, quello trimestrale di 105 euro e quello annuale di 400 euro. Per le ditte e le società di manutenzione immobili o riparazioni a domicilio, l’abbonamento annuale per tutte le ZCS costa 700 euro. Per i veicoli elettrici, il costo degli abbonamenti è dimezzato.

PARCHEGGI FIRENZE: ESENZIONI E BENEFICI PER CATEGORIE SPECIFICHE

Il nuovo sistema di parcheggi a Firenze prevede esenzioni per alcune categorie, tra cui:

; Forze armate;

; Onlus per la cura della persona;

Donne in gravidanza ;

; Neo genitori (fino al compimento dei due anni del bambino).

I veicoli elettrici continueranno a parcheggiare gratuitamente, mentre non è prevista la gratuità per i veicoli ibridi. Per contrastare la sosta selvaggia, il Comune di Firenze implementerà un nuovo sistema di controlli più stringente, basato sull’utilizzo di telecamere “Cerbero”, già utilizzate a Roma. Queste telecamere, montate su sei auto (quattro della polizia municipale e due di SAS), leggeranno le targhe dei veicoli parcheggiati e le confronteranno con la banca dati delle targhe autorizzate. In caso di violazione, scatterà automaticamente la sanzione. Il nuovo sistema di controllo, unito all’obbligo di registrazione della targa, renderà molto più difficile parcheggiare senza autorizzazione.

RENDERE FIRENZE PIU’ VIVIBILE

Queste novità nascono nell’ottica di raggiungere alcuni importanti obiettivi, come:

, garantendo loro la possibilità di parcheggiare gratuitamente nella propria zona di residenza; contrastare la sosta selvaggia , migliorando i controlli e rendendo più difficile parcheggiare senza autorizzazione;

, migliorando i controlli e rendendo più difficile parcheggiare senza autorizzazione; rendere Firenze una città più vivibile e meno inquinata, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e riducendo il traffico privato.

Le risorse generate dal nuovo sistema saranno destinate al potenziamento del trasporto pubblico, agli sconti per gli abbonamenti e alle manutenzioni stradali. L’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ha detto: “Renderemo Firenze più vivibile e meno inquinata: ogni giorno in città avvengono circa 750mila spostamenti con 300mila mezzi privati, di cui un terzo effettuati da non fiorentini”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Giorgio – è limitare anche di poco gli spostamenti non sistematici, ovvero quelli che non rispondono ad esigenze di recarsi a lavoro, a scuola o altre incombenze quotidiane. Quanto alla sosta selvaggia e di chi non ha titolo per parcheggiare, la richiesta di contrastare questi fenomeni ci arriva forte dai cittadini. Nella delibera abbiamo scritto che le risorse che arriveranno con questo nuovo sistema saranno destinate interamente al potenziamento del trasporto pubblico e degli sconti per gli abbonamenti e alle manutenzioni stradali“.