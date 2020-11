Ora solare: 60% d’incidenti causati dalla vista. Arriva il noleggio occhiali

Noleggiare gli occhiali da vista anziché comprarli: come funziona, quanto costa e perché ha a che fare con la sicurezza stradale

Il rischio di incidenti causati da problemi alla vista è molto sottovalutato ma cresce quando si torno all’ora solare. Il costo importante di occhiali nuovi (quando multifocali o transition) contribuisce a mettere la sicurezza di guida in secondo piano. Anche per questo un’iniziativa italiana ha avviato un servizio di Affitto occhiali che si presta a dare una mano alla sicurezza stradale.

PROBLEMI DI VISTA ALLA GUIDA E INCIDENTI STRADALI

L’ora solare per gli automobilisti non significa solo cambio gomme invernali, ma si apre anche una stagione in cui la cattiva visibilità è tra le cause maggiori di incidenti stradali. Secondo i dati elaborati da ACI il 60% degli incidenti stradali sono causati anche da problemi di vista alla guida. In Italia oltre il 30% delle persone è affetto da miopia con una maggiore concentrazione nella fascia tra i 25 e i 29 anni. Una conseguenza dovuta, secondo gli esperti, alla permanenza maggiore in luoghi chiusi, con luce artificiale e l’utilizzo continuativo di monitor e display. Quando i deficit alla vista, non corretti o di cui si ignora l’esistenza, si portano in auto o alla guida di qualsiasi veicolo si combinano con i fattori di rischio tipicamente invernali. Le ore di luce diminuiscono, l’illuminazione pubblica non sempre funziona, i tergicristalli, la pioggia e i fari da regolare fanno il resto.

PERCHE’ NOLEGGIARE GLI OCCHIALI INVECE DI ACQUISTARLI

Acquistare degli occhiali spesso è un investimento importante, soprattutto quando il visus cambia con una certa frequenza. Un’iniziativa interessante che potrebbe avere un impatto importante sulla sicurezza stradale è il noleggio occhiali. “Perché comprare un bene che per definizione è destinato ad essere sostituito moltissime volte nel corso della vita? Meglio noleggiarlo e averlo sempre nuovo ed efficiente” è il motto alla base dell’iniziativa italiana nata già da qualche tempo. Il servizio Affittasi Occhiali non è un franchising ma unisce i negozi di ottica aderenti all’iniziativa, quindi si può trovare quasi ovunque, cercando i punti vendita sul sito ufficiale.

NOLEGGIO OCCHIALI: QUANTO COSTA E COME FUNZIONA

Se degli occhiali nuovi, ad esempio, costano 234 euro, la formula noleggio costa 95 euro l’anno. Qual è il vantaggio di noleggiare gli occhiali da vista? Ovviamente quello della revisione annuale degli occhiali ed il visus test. In base poi alle formule personalizzabili si possono noleggiare le sole lenti nuove (anche multifocali) per chi ha già una montatura o acquistare la montatura a parte inclusa la copertura del 90% per danni irreparabili. Dopo un anno, in base alla variazione del visus o anche se si vuole cambiare modello di occhiale, si possono sostituire la montatura o solo le lenti; restituire gli occhiali; riscattarli acquistandoli; rinnovare il noleggio occhiali per un altro anno. Un’intuizione geniale, se si pensa che spesso e volentieri si rimanda l’acquisto di occhiali da vista proprio per il costo elevato, senza considerare i rischi che derivano da una problemi di vista alla guida.