Oggetti lasciati in Taxi: cellulari, ma anche sex toys e molto altro

Avete mai dimenticato uno di questi oggetti in Taxi? Ecco cosa reclamano più spesso i passeggeri in viaggio dopo averlo lasciato in auto

Sui Taxi, le auto a noleggio e quelle condivise vengono ritrovati gli oggetti lasciati dai passeggeri delle categorie più svariate. Solo fino ad oggi, secondo il sondaggio realizzato da una nota App europea di mobilità, nel 2022 sono stati dimenticati su taxi o veicoli in sharing oltre 23.000 oggetti, alcuni anche molto curiosi. Ecco la classifica degli oggetti più strani che i viaggiatori dimenticano nelle auto e le città con i passeggeri più smemorati in Italia e in Europa.

OGGETTI LASCIATI IN TAXI E AUTO A NOLEGGIO: 23 MILA SOLO NEL 2022

Solo quest’anno, gli utenti Free Now hanno dimenticato oltre 23.000 oggetti durante i loro viaggi. Marsiglia si classifica in cima alla lista delle 10 città più distratte d’Europa. La Spagna è il Paese europeo con il maggior numero di oggetti reclamati, con un totale di 2.212 oggetti dimenticati nei veicoli spagnoli, seguita dalla Germania. Nel Regno Unito, invece, i cittadini di Londra ed Edimburgo si rivelano i più attenti e disciplinati, con una propensione minore a dimenticare oggetti e beni personali durante il proprio viaggio. In generale, gli europei si dimostrano più sbadati nei fine settimana tra le 11.00 e le 14.00, e ricadono nell’errore all’inizio della nuova settimana, in particolare il lunedì mattina intorno alle 11.00.

CLASSIFICA DELLE 15 CITTÀ PIÙ “SMEMORATE” D’EUROPA

1.Marsiglia

2.Asturie

3.Tolosa

4.Vienna

5.Cannes

6.Torino

7.Valencia

8.Amburgo

9.Siviglia

10.Lione

11.Stoccarda

12.Madrid

13.Monaco di Baviera

14.Breslavia

15.Colonia.

CLASSIFICA DEI 10 OGGETTI PIÙ COMUNEMENTE DIMENTICATI

Tra gli oggetti smarriti e reclamati dai passeggeri, lo smartphone è in cima alle cose più dimenticate e di utilizzo comune. Ma non pensate che oggetti più inusuali, preziosi o eccezionali in un Taxi ricevano sempre la necessaria attenzione, ad esempio un abito da sposa, un’urna contenente le ceneri di un defunto e una scatola con delle lucertole vive. Il più stravagante ritrovamento nelle auto a noleggio e sulle auto in sharing è stato una borsa piena di sex toys. Ecco la lista degli oggetti lasciati più spesso nelle auto a noleggio.

1.Telefono

2.Portafoglio

3.Borsa

4.Giacca

5.Occhiali da vista

6.Airpods/Cuffie

7.Valigia

8.Gioielli

9.Ombrello

10.Borsa con la spesa

GLI OGGETTI PIÙ SINGOLARI DIMENTICATI NEI TAXI E AUTO A NOLEGGIO

– Wok;

– Abito da sposa;

– La nonna;

– Tre lucertole vive;

– Un panino;

– Un’ urna con le ceneri dei familiari;

– Una sola scarpa.