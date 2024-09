Dopo le ferie rieccoci con le offerte auto con rottamazione di settembre 2024, che presentano almeno un paio di innegabili vantaggi: in primis consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino, dando un’auto da rottamare. E poi eliminano dalla circolazione vecchi veicoli inquinanti contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. A settembre sono disponibili anche gli incentivi statali con rottamazione grazie ai fondi dell’Ecobonus, che in combinazione con le offerte delle case costruttrici possono produrre uno sconto più sostanzioso.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Il Governo ha rimodulato l’Ecobonus per l’anno 2024 con sconti fino a 13.750 euro per le autovetture. I nuovi contributi sono partiti a giugno e riguardano ancora auto ibride plug-in e autovetture termiche entro un certo limite di prezzo e di emissioni di CO2, mentre i fondi per le auto elettriche sono già terminati. Le case automobilistiche sperano che gli incentivi statali abbiano la capacità di rivitalizzare il mercato auto, ancora lontano dai numeri pre-pandemia. Nel frattempo alcune regioni e comuni hanno previsto a loro volta incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE SETTEMBRE 2024 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: gamma elettrica, inclusa la nuova 600, scontata fino a oltre 6.000 euro con il Bonus Tricolore Fiat, solo con finanziamento e rottamazione. Gamma ibrida e termica in offerta con finanziamento, rottamazione e incentivi statali. Promozioni valide fino al 30 settembre 2024.

Ford: offerte con finanziamento Idea Ford su nuova Capri, nuovo Explorer, nuovo Tourneo Courier, nuova Puma, nuova Kuga, Mustang Mach-E, Focus e nuovo Tourneo Connect.

Honda: in promozione CR-V Full Hybrid da 42.900 euro con 7.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta o rottamazione; ZR-V Full Hybrid da 34.900 euro con 7.400 euro di Ecoincentivi Honda; HR-V Full Hybrid da 26.900 euro con 7.600 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione; Honda Civic Full Hybrid da 30.900 euro con 9.000 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione; Honda Jazz Full Hybrid da 21.900 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione.

Hyundai: fino al 30 settembre 2024 chi acquista un’autovettura Hyundai con finanziamento Hyundai Plus e rottamazione ha fino a 4.850 euro di vantaggi su nuova i10 (inclusa Gpl), fino a 6.150 euro di vantaggi su nuova i20 (inclusa Gpl), fino a 3.350 euro di vantaggi sulla nuova i30, fino a 5.7050 euro di vantaggi su nuova Bayon (inclusa Gpl), fino a 7.750 euro di vantaggi sulla nuova Kona e sulla nuova Kona Hybrid 48 V. Altri vantaggi su gamma Tucson e Santa Fe Hybrid.

Lancia: in promozione Ypsilon Oro Hybrid, Ypsilon Platino Hybrid e Ypsilon Ecochic Gpl tutte con incentivi statali, finanziamento e rottamazione. La promozione prevede un anticipo + 35 rate da 79 a 99 euro al mese e rata finale residua.

Nissan: fino al 30 settembre 2024 offerte con incentivi statali, Ecobonus Nissan e/o finanziamento Intelligent Buy su Juke Acenta DIG-T 114, Qashqai Acenta Mild Hybrid, X-Trail N-Connecta E-Power 2WD, Ariya Engage, Leaf N-Connecta 40Kwh e Townstar 130 CV N-Connecta.

Opel: a settembre 2024 offerte su Corsa, Mokka, gamma Astra, Crossland, Frontera, Grandland, Zafira Life Electric e Combo Life Electric. Tutte con finanziamento agevolato, incentivi statali (ove possibile) e rottamazione.

Renault: Clio E-Tech full hybrid, Captur E-Tech full e mild hybrid, Arkana E-Tech full e mild hybrid, Austral E-Tech full e mild hybrid, Espace E-Tech full hybrid, Symbioz E-Tech full hybrid, Rafale E-Tech full hybrid, Clio benzina, diesel e gpl, Captur benzina e gpl e Kangoo tutte in promozione con incentivi statali (ove possibili) e rottamazione, oppure con contributo Renault.

Suzuki: incentivi statali con rottamazione su tutta la gamma Suzuki. Inoltre Suzuki propone ai proprietari di Across Plug-In e Swace Hybrid, una nuova iniziativa promozionale che prevede la possibilità di estensione della garanzia ufficiale sui componenti ibridi, fino a 10 anni o 250.000 km.

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al Bonus Toyota e agli incentivi statali, quando applicabili, ha diverse offerte per vetture elettriche, ibride plug-in, full hybrid e benzina con sconti su Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Aygo X, Aygo X Undercover, Yaris, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra, Land Cruiser, Proace Verso Electric e Proace City Verso Electric. Ci sono inoltre altre offerte anche per chi non può rottamare un’auto.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a settembre 2024 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.