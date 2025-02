Offerte auto con rottamazione: gli sconti di febbraio 2025

Chi stava aspettando il nuovo anno per cambiare macchina può approfittare delle offerte auto con rottamazione di febbraio 2025 che sembrano particolarmente adatte allo scopo, perché consentono di avere un forte sconto sul prezzo di listino dando in cambio una vettura da demolire. Queste offerte hanno anche il merito di togliere dalla circolazione i veicoli più vecchi e inquinanti, contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa, e a migliorare l’aria.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI REGIONALI

Come è noto, il Governo ha deciso di NON rifinanziare l’Ecobonus per l’anno 2025, visto che negli anni passati gli incentivi non hanno sortito particolari effetti positivi sulla produzione e vendita di auto in Italia, preferendo stanziare fondi per le aziende della filiera. Tuttavia c’è ancora la possibilità di accedere a contributi per l’acquisto di automobili: alcune regioni e comuni prevedono infatti incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti. La maggior parte degli incentivi locali nasce con l’obiettivo di supportare l’acquisto di veicoli ecologici (elettrici oppure ibridi).

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE FEBBRAIO 2025 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: Panda ibrida scontata a 9.950 euro, oltre oneri finanziari, grazie al Piano Italia Fiat, con anticipo zero, rottamazione, finanziamento e pronta consegna. Stessa offerta per la 600 ibrida, partendo da 18.950 euro. Altre offerte, sempre con finanziamento e rottamazione, su nuova Grande Panda (sia ibrida che elettrica), 500 elettrica, 600 elettrica, E-Doblò, Doblò diesel e Tipo 5 porte diesel. Invece Tipo 1.6 Diesel 130CV solo con finanziamento. Tutte le offerte sono valide fino al 28 febbraio 2025.

Ford: offerte con prezzo in promozione e finanziamento Idea Ford su nuova Capri, nuovo Explorer, nuovo Tourneo Courier, nuova Puma, nuova Puma Gen-E, nuova Kuga, Mustang Mach-E, Focus, nuovo Tourneo Connect e Bronco.

Honda: in promozione CR-V Full Hybrid da 41.900 euro con 8.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; CR-V Plug-In Hybrid da 49.900 euro con 10.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; ZR-V Full Hybrid da 33.900 euro con 8.400 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Civic Full Hybrid da 33.900 euro con 6.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Jazz Full Hybrid da 21.900 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Jazz Crosstar Full Hybrid da 24.950 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta.

Hyundai: a febbraio 2025 riparte il Bonus Rottamazione Hyundai con vantaggi fino a 1.500 euro su i10 e i20 e fino a 2.000 euro su Bayon, con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Inoltre vantaggi fino a 10.000 euro su Kona Electric, nuova Ioniq 5 e Ioniq 6 grazie agli ecoincentivi Hyundai.

Jeep: Avenger Longitude 1.2 Turbo 100 CV (benzina) in sconto a 21.900 euro invece di 24.750 euro. Offerta valida fino al 28 febbraio 2025 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione.

Lancia: in promozione la nuova Ypsilon ibrida o elettrica con finanziamento, permuta o rottamazione. La promozione prevede un anticipo + 35 rate da 195 euro al mese e rata finale residua sui modelli Ypsilon, Ypsilon LX e Ypsilon edizione limitata Cassina. Offerta valida fino al 28 febbraio 2025.

Mazda: grazie al Super Bonus Mazda sconti su Mazda2, Mazda2 Hybrid, Mazda3 2025, Mazda3 2024, CX-30 2025, CX-30 2024 (in caso di rottamazione veicoli fino a Euro 4), CX-5, CX-60, CX-80 e MX-30 R-EV (con permuta o rottamazione) .

Nissan: fino al 28 febbraio 2025 offerte su gamma Juke (da 19.900 euro, con permuta anche senza rottamazione), Juke Acenta DIG-T 114 e Juke Acenta Full Hybrid (finanziamento Intelligent Buy e permuta anche senza rottamazione), gamma Qashqai (da 26.900 euro, con permuta anche senza rottamazione), X-Trail N-Connecta Mild-Hybrid e X-Trail N-Connecta E-Power 2WD (finanziamento Intelligent Buy), Ariya Engage (fino a 12.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione con gli Ecoincentivi Nissan), Leaf N-Connecta 40Kwh (12.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione grazie all’Ecobonus Nissan) e Townstar 130CV N-Connecta benzina (con finanziamento Intelligent Buy e incentivi Nissan fino a 6.000 euro).

Opel: a febbraio 2025 offerte su Corsa, Mokka, gamma Astra, Frontera, nuovo Grandland, Zafira Life Electric e Combo Life Electric. Tutte con finanziamento agevolato.

Renault: Clio Techno ECO-G 100, Captur techno ECO-G 100, Symbioz Evolution E-Tech full hybrid 145cv, Symbioz Techno E-Tech full hybrid 145 cv, Austral Techno E-Tech mild hybrid 160 auto MY24, Austral Techno E-Tech full hybrid 200 MY24 e Espace techno E-Tech full hybrid 200 cv MY24, subito disponibili in showroom e in promozione con incentivi Renault in caso di permuta e, su alcuni modelli, anche con rottamazione. Fino al 3 marzo 2025.

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al WeHybrid Bonus e al Bonus Toyota, spesso con permuta o rottamazione, ha diverse offerte per vetture elettriche, ibride plug-in, full hybrid e benzina con sconti su Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Aygo X, Aygo X Undercover, Yaris, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra, Land Cruiser, Proace Verso Electric e Proace City Verso Electric. Ci sono inoltre altre offerte anche per chi non può rottamare un’auto.

Volkswagen: con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen condizioni agevolate per l’acquisto di tutti i veicoli della gamma. Il Progetto Valore Volkswagen prevede rata personalizzata ed estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km inclusa nel prezzo. Dopo 3 anni si è liberi di restituire la vettura, di sostituirla con una nuova Volkswagen continuando a beneficiare dei vantaggi del finanziamento, oppure di tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito pari alla rata finale.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a febbraio 2025 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.