Offerta Telepass Black Friday 2024: quanto si risparmia davvero?

Il Black Friday è un momento durante il quale si possono incontrare delle – potenzialmente – interessanti offerte. Fra queste ci sono anche quelle di Telepass. L’azienda, leader nel settore del telepedaggio, ha strutturato delle promozioni valide a partire dall’11 novembre fino al 2 dicembre 2024 in riferimento al contratto Telepass Family (Base) e al Plus. Entrambi presentano alcuni vantaggi rispetto alle condizioni ordinarie in vigore durante tutto l’anno. Dunque, qual è il risparmio?

TELEPASS FAMILY BASE: L’OFFERTA COL BLACK FRIDAY

Per coloro che ricercano la semplicità e l’efficienza del telepedaggio, l’offerta Family (Base) di Telepass è quella più indicata. Attivando il contratto entro il 2 dicembre 2024, si può godere di un anno intero di canone gratuito. Al termine del periodo promozionale, il canone mensile sarà di 3,90 euro. Inoltre, dal 20 dicembre 2024 al 15 febbraio 2025, Telepass restituirà il 50% dell’importo dei pedaggi autostradali effettuati in Italia, fino a un massimo di 25 euro. Per personalizzare il dispositivo Telepass, è possibile attingere a una selezione di ben 11 colori differenti. Per attivare l’offerta Family (Base) è sufficiente aprire l’app Telepass inserendo il codice BFBASE24 o, in alternativa, sarà sufficiente recarsi in uno dei punti vendita convenzionati.

In sintesi, i vantaggi di questa offerta, rispetto al solito piano, sono:

Canone mensile gratuito per un anno (anziché 3,90 euro al mese, che scatteranno alla decorrenza dei 12 mesi);

(anziché 3,90 euro al mese, che scatteranno alla decorrenza dei 12 mesi); 50% di Cashback dell’importo dei pedaggi autostradali in Italia, dal 20/12/2024 al 15/2/2025, per un totale massimo di 25 euro;

dell’importo dei pedaggi autostradali in Italia, dal 20/12/2024 al 15/2/2025, per un totale massimo di 25 euro; Apparecchio colorato (11 possibili combinazioni).

TELEPASS PLUS: I VANTAGGI DELL’OFFERTA CON IL BLACK FRIDAY

Rispetto al piano Base, Telepass Plus offre un’esperienza più ricca di servizi. Sottoscrivendo nel Black Friday un contratto Plus il canone mensile di 4,90 euro viene azzerato fino al 30 giugno 2026. Inoltre, ci sono degli sconti su 17 tratte autostradali, che sono:

Pedemontana Lombarda : tratte A36 – A59 – A60 (sconto del 20%);

: tratte A36 – A59 – A60 (sconto del 20%); BREBEMI/TEEM: tratte A35 – A58 (sconto del 30% veicoli green, nella fattispecie Full Electric (non hybrid) o mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG));

tratte A35 – A58 (sconto del 30% veicoli green, nella fattispecie Full Electric (non hybrid) o mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG)); Tratta A58: (sconto del 20%), lo sconto si applica ai transiti sulle tratte della Tangenziale Esterna;

(sconto del 20%), lo sconto si applica ai transiti sulle tratte della Tangenziale Esterna; Tratte A50 – A51 – A52: lo sconto si applica su tutti i transiti effettuati nell’arco del mese solare presso Vimercate (Tangenziale Est), Sesto San Giovanni (Tangenziale Nord) e Terrazzano (Tangenziale Ovest) e si attiva a partire dal trentesimo transito. Sconto del 30%.

Anche con Telepass Plus si ha diritto al cashback del 50% sui pedaggi autostradali effettuati tra il 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, fino a un massimo di 25 euro. Con questo pacchetto, però, si ha un ulteriore vantaggio: una giornata di skipass gratuita in uno dei comprensori convenzionati (qui l’elenco completo), un cashback su ogni sciata della stagione del 20% in wallet e la gratuità per i bambini fino a otto anni. Per attivare l’offerta Plus basta accedere all’app Telepass e digitare il codice BFPLUS24, oppure presso un punto vendita convenzionato.

In sintesi, i vantaggi sono:

Canone mensile azzerato fino al 30 giugno 2026 (anziché 3,66 euro di dispositivo più 1,24 euro di servizi in app);

(anziché 3,66 euro di dispositivo più 1,24 euro di servizi in app); 50% di cashback sui pedaggi autostradali in Italia , dal 20/12/2024 al 15/2/2025, per un totale massimo di 25 euro;

, dal 20/12/2024 al 15/2/2025, per un totale massimo di 25 euro; sconto su alcune tratte autostradali;

un giorno di skipass gratis.

IL SISTEMA TELEPASS

Telepass è un ecosistema integrato di soluzioni per la mobilità. Oltre alla classica funzione di telepedaggio, Telepass apre a una gamma di servizi che comprende (a seconda del piano):

parcheggi convenzionati e strisce blu ;

; ricarica elettrica ;

; mobilità condivisa e alternativa ;

; servizio Memo per le scadenze importanti dell’auto;

Fast Track per saltare la fila in aeroporto ;

; servizi Food & Drink;

PagoPA ;

; Venezia Pass;

Taxi ;

; biglietti per mezzi pubblici, treni, navi, pullman e voli ;

; lavaggio auto;

Carburante;

Revisione e bollo.

OFFERTA TELEPASS DEL BLACK FRIDAY: CONCERTO MAX PEZZALI

Dal 11 novembre al 2 dicembre 2024 c’è la finestra temporale per godere delle offerte Telepass per il Black Friday. Durante questo periodo, i nuovi clienti Telepass Family e Plus avranno l’opportunità di partecipare al concorso per vincere i biglietti del concerto di Max Pezzali a Roma con gadget ed esperienze correlate.