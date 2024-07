Telepass o UnipolMove: analisi comparativa di costi e servizi

Telepass e UnipolMove sono due servizi di telepedaggio autostradale i cui piani offrono agli utenti anche diversi altri servizi di mobilità. Telepass ha operato per circa 30 anni in regime di monopolio, mentre UnipolMove è entrato nel settore dopo la liberalizzazione del mercato. Recentemente gli organi di stampa hanno dato risalto al fatto che Telepass ha aggiornato i propri piani tariffari (le modifiche sono state rese operative dal 1° luglio 2024) e i piani principali offerti hanno subito aumenti consistenti. UnipolMove si pone come alternativa e attualmente ha in corso una promozione che terminerà il 31 luglio 2024. Vediamo quindi di effettuare un’analisi comparativa fra i due operatori.

LE PROPOSTE TELEPASS

Telepass propone vari piani che comprendono oltre al telepedaggio autostradale anche altri servizi. Analizziamo le proposte principali.

Il piano Pay per Use propone il telepedaggio e 5 servizi aggiuntivi (Area C di Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche). I prezzi sono 1 euro al giorno (telepedaggio) e 1 euro al giorno (servizi aggiuntivi); l’addebito è relativo all’uso effettivo. È previsto un costo di attivazione di 10 euro una tantum.

Il piano Base propone il telepedaggio e 5 servizi aggiuntivi [Area C di Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu (fee aggiuntiva), vignette elettroniche]. Il prezzo è 3,90 euro al mese.

Il piano Plus propone il telepedaggio e oltre 25 servizi aggiuntivi (Area C di Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu vignette elettroniche, rifornimento carburante, ricarica elettrica, skipass, trasporto pubblico, treni, voli e molto altro). Per i già clienti Plus il canone è 5,14 euro al mese. Gli utenti del piano Base che passano al piano Plus possono sfruttare una promozione a 3,90 euro/mese fino a dicembre 2025; in seguito il canone sarà di 4,90 euro/mese. Per i nuovi clienti del servizio invece, salvo promozione, il canone è fin da subito 4,90 euro/mese.

Si deve considerare una spesa aggiuntiva prevista per i clienti che in un trimestre superano i 350 euro di spese complessive per i pedaggi, ai quali viene addebitato un ulteriore costo di 3,72 euro al mese.

LE PROPOSTE UNIPOLMOVE

UnipolMove propone i seguenti due piani ai clienti consumer:

UnipolMove Base – con la promozione in corso i primi 12 mesi sono gratis (anche sul secondo dispositivo), dopodiché si passerà a un canone di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e di 1 euro al mese per il secondo. Attivazione e consegna sono gratis.

– con la promozione in corso i primi 12 mesi sono gratis (anche sul secondo dispositivo), dopodiché si passerà a un canone di per il primo dispositivo e di 1 euro al mese per il secondo. Attivazione e consegna sono gratis. UnipolMove Pay per Use – 0,50 euro al giorno nel giorno di utilizzo e al momento è previsto uno sconto del 50% sull’attivazione (5 euro una tantum invece di 10). Il canone si attiva al primo utilizzo del dispositivo e vale fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Oltre al telepedaggio autostradale, UnipolMove prevede altri servizi fra i quali si ricordano parcheggi convenzionati, le strisce blu, l’ingresso presso l’Area C di Milano, il pagamento del bollo, il tagliando auto (per ora solo in Lombardia), la riparazione vetri, il soccorso stradale e la prenotazione dei taxi. Il servizio UnipolMove si può sottoscrivere online, nelle Agenzie UnipolSai o in uno dei punti vendita abilitati indicati sul sito di UnipolMove.