Nuovi incentivi: extra sconto Stellantis su modelli prodotti in Italia

Contemporaneamente all’annuncio dei nuovi incentivi auto 2024, Stellantis ha rilanciato con l’iniziativa ‘Diamo valore al Made in Italy’ che introduce ulteriori agevolazioni per chi acquista modelli Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Abarth prodotti negli stabilimenti italiani del gruppo. L’offerta sembra dunque rispondere alla volontà del Governo secondo cui gli incentivi devono sostenere soprattutto la produzione italiana: infatti, sebbene chiunque sia libero di usare l’Ecobonus per comprare l’auto che preferisce, l’extra sconto Stellantis aumenta i benefici se si sceglie una vettura costruita in Italia.

NUOVI INCENTIVI: OFFERTA STELLANTIS SU 500 ELETTRICA

La prima proposta riguarda l’offerta Social leasing by Fiat: per i primi 1.000 clienti privati che comprano la Fiat 500 elettrica prodotta nello stabilimento di Mirafiori a Torino, è possibile guidare la vettura per 3 anni senza nessun costo, escluse spese di gestione, con anticipo zero e canone zero. L’iniziativa è riservata a coloro che hanno un ISEE inferiore ai 30.000 euro annui e un’auto da rottamare fino a Euro 2. Al termine dei 3 anni si può scegliere se riscattarla al costo di 13.585 euro oppure restituirla.

Chi non ha i requisiti ISEE e quindi non può accedere all’offerta Social leasing by Fiat, ma può comunque rottamare un veicolo fino a Euro 2, ha la possibilità di guidare la Fiat 500e per 3 anni con anticipo di 1.350 euro e 36 rate da soli 39 euro al mese. Alla fine del triennio c’è l’opzione del riscatto a 14.990 euro o, in alternativa, la restituzione della vettura.

Anche l’Abarth 500e prodotta a Mirafiori usufruisce di un extra sconto venendo proposta con un canone a partire da 129 euro al mese per 36 mesi, un anticipo di 1.350 euro e riscatto opzionale a 24.603 euro. Solo con rottamazione fino a Euro 4.

INCENTIVI AUTO 2024: OFFERTA STELLANTIS SU PANDA IBRIDA

Surplus di incentivi Stellantis pure sulla Panda Hybrid prodotta a Pomigliano, che viene offerta al prezzo scontatissimo di 9.700 euro a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2. Nel dettaglio: anticipo zero euro, 35 rate da 134 euro e rata finale da 8.267,1 euro, oppure si può scegliere di restituirla. Senza finanziamento il prezzo scontato è di 11.700 euro.

Importanti offerte sono previste anche per la 500X prodotta a Melfi.

NUOVO ECOBONUS: OFFERTA STELLANTIS SU ALFA ROMEO GIULIA, STELVIO E TONALE

In aggiunta agli incentivi statali, Stellantis introduce un’azione promozionale pure su alcuni modelli Alfa Romeo rigorosamente Made in Italy. In particolare, il Tonale e il Tonale Phev, prodotti a Pomigliano, hanno un extra sconto fino a 1.000 euro che sale fino a 1.500 euro su Giulia e Stelvio prodotti a Cassino. Sul Tonale, in particolare, in caso di rottamazione di un veicolo con classe ambientale fino a Euro 2, è prevista un’offerta finanziaria di leasing che propone un canone mensile a partire da 250 euro e un anticipo di circa 7.500, valido in caso sia della versione MHEV5 che della versione PHEV6. Per quest’ultima con easywallbox inclusa nel prezzo di listino.

INCENTIVI AUTO: OFFERTA STELLANTIS SU JEEP COMPASS E RENEGADE

L’iniziativa ‘Diamo valore al Made in Italy’ che aumenta i vantaggi dei nuovi incentivi coinvolge infine anche i veicoli Stellantis prodotti a Melfi, ossia Jeep Renegade e Compass. In particolare, grazie al nuovo Ecobonus e agli sconti garantiti dal marchio, è possibile acquistare una Jeep Compass 4xe a partire da 29.900 euro, con la wallbox inclusa, mentre le versioni 4xe Plug-In Hybrid beneficiano di un incentivo statale sino a 10.000 euro in caso di rottamazione, e di 3.000 euro sulle versioni e-Hybrid e ibride.

Clicca qui per ulteriori informazioni. Le offerte sono valide fino al 31 maggio 2024 salvo eventuale proroga.