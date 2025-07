Nuova Ztl Appia Antica a Roma: orari e quando inizia

La città di Roma si arricchisce di una nuova zona a traffico limitato: la Ztl Appia Antica, approvata nei giorni scorsi dalla Giunta capitolina col principale obiettivo di creare un ambiente più sicuro e piacevole per pedoni e ciclisti, valorizzando al contempo l’area archeologica e naturalistica, diventata dall’anno scorso patrimonio Unesco. Rispetto al progetto originario, però, sarà una Ztl ‘ridotta’, dato che sarà attiva solamente nel weekend. Scopriamo gli orari della nuova Ztl Appia Antica e quando inizia.

NUOVA ZTL APPIA ANTICA: MAPPA E STRADE

La nuova zona a traffico limitato Appia Antica verrà istituita nel tratto compreso fra l’intersezione di via delle Mura Latine con via Appia Pignatelli, e in via Ardeatina nel tratto compreso fra l’intersezione di via delle Sette Chiese con via Appia Antica.

La Ztl sarà sorvegliata da telecamere che saranno posizionate all’incrocio di via Appia Antica con via della Mura Latina, all’intersezione della Regina Viarum con via Appia Pignatelli e all’accesso della via Ardeatina da via delle Sette Chiese.

ORARI DELLA ZTL APPIA ANTICA DI ROMA

A livello di orari, la Ztl Appia Antica prevede l’interdizione al traffico ai veicoli non autorizzati, dalle ore 7 alle 19, nei giorni di sabato e domenica, per tutto l’anno ad eccezione del mese di agosto, oltre alla limitazione della velocità a 30 km/h.

Saranno tuttavia autorizzati al transito tutti i veicoli che nello stesso giorno entrano ed escono dallo stesso varco e ai titolari di permesso/autorizzazione relativi alle seguenti categorie:

veicoli del trasporto pubblico (bus, taxi, Ncc);

velocipedi;

bus turistici e bus Gran Turismo;

veicoli di proprietà o a servizio di disabili muniti di apposito contrassegno;

veicoli AMA (pulizia strade);

veicoli adibiti alle manutenzioni dell’Amministrazione capitolina;

residenti e domiciliati;

lavoratori titolari di attività o di contratto con sede all’interno della Ztl;

veicoli di emergenza e soccorso.

ZTL APPIA ANTICA ROMA: QUANDO INIZIA?

La nuova Ztl di Roma sull’Appia Antica non parte immediatamente perché prima si deve attendere il montaggio delle telecamere ai varchi di accesso. Quando saranno pronte? Non ci sono date ufficiali ma dal Campidoglio arriva la previsione che lo saranno entro il prossimo dicembre: se tutto va bene, quindi, la Ztl Appia Antica sarà attivata nel periodo natalizio o al massimo nelle primissime settimane del 2026.