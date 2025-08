Noleggio auto: rincari record, +23% ad agosto 2025

In un periodo in cui aumenta tutto, non devono sorprendere i rincari delle tariffe del noleggio auto: un’indagine di Federconsumatori relativa ai costi per noleggiare una vettura presso le principali mete turistiche italiane nella settimana dal 19 al 25 agosto 2025, ha evidenziato infatti un aumento medio del +23% sull’anno scorso con picchi perfino del +95%. Significa che in alcuni posti il prezzo è quasi raddoppiato! Considerati gli aumenti delle strutture ricettive, dei servizi di spiaggia e dei trasporti, andare in vacanza, anche per qualche giorno, si sta sempre di più trasformando in un lusso per pochi.

QUANTO COSTA NOLEGGIARE UN’AUTO IN ITALIA AD AGOSTO 2025?

Per la precisione, nella settimana dal 19 al 25 agosto 2025 il noleggio di un’automobile (utilitaria di media grandezza a benzina) senza assicurazione supplementare e accessori, costa mediamente 437,47 euro per l’intero periodo, circa il +23% rispetto al prezzo registrato nella stessa settimana di agosto del 2024. A questa cifra devono ovviamente aggiungersi i costi del carburante.

Guardando i dati nel dettaglio, emerge che i prezzi più elevati vengono applicati a Bari, Palermo, Catania, Olbia e Alghero, mentre i rincari maggiori si registrano presso le stazioni e gli aeroporti di Torino, Roma e Napoli, con i già citati picchi di aumento anche del 95% rispetto a un anno fa.

Qualche esempio? A Malpensa un noleggio auto con pagamento al banco può costare fino a 487,87 euro, a Fiumicino 450,62 euro, a Caselle 526,39 euro e a Capodichino addirittura 542,06. Ma queste tariffe risultano tutto sommato accettabili se paragonate al picco di 930,49 euro registrato presso l’aeroporto di Alghero, dove difficilmente si scende sotto i 600 euro. La Sardegna si conferma cara anche considerando il porto di Olbia (fino a 800 euro per una settimana di noleggio auto nel periodo in esame) e non scherzano neppure le stazioni di Milano Centrale, Bari e Napoli. Per ulteriori dettagli sui prezzi vi rimandiamo alla ricerca di Federconsumatori.

APPELLO ALLE AUTORITÀ PER INDAGARE SU EVENTUALI SPECULAZIONI

Oltre ai prezzi pazzi, viene segnalata anche la difficoltà nel reperire, a ridosso della prenotazione, auto disponibili: le poche ancora reperibili vengono noleggiate, a volte, a costi improponibili. Per questo l’associazione a difesa dei consumatori ha invitato l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) ad approfondire le ragioni e le dinamiche di tali aumenti sproporzionati delle tariffe del noleggio auto ad agosto 2025, sollecitandoli a intervenire per limitare le possibili speculazioni in atto che gravano sulle famiglie e danneggiano il turismo.

IL DECALOGO PER RISPARMIARE SUL NOLEGGIO AUTO

Federconsumatori ha concluso la sua indagine pubblicando una sorta di ‘decalogo’ con i consigli da seguire per noleggiare un’auto in sicurezza e risparmiare il più possibile sulle tariffe.