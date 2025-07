Nido di vespe in auto: cosa fare per rimuoverlo?

Un nido di vespe in auto non è solo un fastidio: rappresenta un serio rischio per la sicurezza, in particolare per chi soffre di allergie al veleno e alle punture di vespe. Anche una sola puntura può provocare gravi reazioni, fino allo shock anafilattico. Ma non solo, la presenza di vespe all’interno dell’abitacolo può causare distrazioni pericolose durante la guida, con conseguenze potenzialmente drammatiche.

PERCHÉ LE VESPE FORMANO UN NIDO NELL’AUTO?

Il rischio maggiore si presenta durante i mesi estivi, quando le vespe sono più attive nella ricerca di luoghi caldi e riparati per costruire i loro nidi. Se l’auto resta parcheggiata a lungo, specialmente in zone soleggiate, vicino a giardini, alberi o siepi, aumenta la probabilità che le vespe la scelgano come rifugio. Il caldo dell’abitacolo e la protezione offerta dai numerosi vani rappresentano un habitat perfetto per loro. Un ronzio sospetto al momento dell’apertura del cofano o del bagagliaio può essere il primo segnale della loro presenza. Ma attenzione: vespe e api non sono la stessa cosa. Le api sono in genere pacifiche e si allontanano se non disturbate, mentre le vespe possono diventare aggressive, soprattutto se si sentono minacciate.

I LUOGHI DELL’AUTO PIÙ A RISCHIO: DOVE SI NASCONDONO LE VESPE?

Le vespe prediligono cavità protette e poco disturbate. Secondo l’Automobile Club Tedesco (ADAC), i punti più critici dell’auto da controllare sono:

Il vano motore , per il calore e lo spazio disponibile.

, per il calore e lo spazio disponibile. I passaruota perché offrono maggiore riparo.

perché offrono maggiore riparo. Le intercapedini del portellone posteriore e l’interno del bagagliaio , spesso trascurato e poco ispezionato. Diventa facilmente accessibile se le griglie di aerazione sotto al paraurti sono danneggiate e non fanno una buona tenuta.

posteriore , spesso trascurato e poco ispezionato. Diventa facilmente accessibile se le griglie di aerazione sotto al paraurti sono danneggiate e non fanno una buona tenuta. Lo sportello del carburante.

Le prese d’aria e la griglia alla base del parabrezza.

Una volta stabilito il nido, le vespe tenderanno a difenderlo con aggressività. Ecco perché è importante verificare regolarmente queste zone, soprattutto durante e dopo un periodo di inutilizzo prolungato del veicolo. Il rischio è alto, tanto quanto i roditori che danneggiano l’impianto elettrico.

COSA FARE SE SCOPRI UN NIDO DI VESPE NELL’AUTO

Se ti accorgi della presenza di vespe in auto, non agire d’impulso. Segui queste precauzioni:

Mantieni la calma: evita gesti bruschi che possano allarmare le vespe. Se stai guidando accosta in sicurezza, se sei in movimento, ed esci dall’auto. Presta particolare attenzione ai bambini o agli animali a bordo. Non usare insetticidi: sono pericolosi per l’uomo e per gli animali se inalati o ingeriti involontariamente e anche per l’ambiente. Non rimuovere il nido da solo: in Germania ad esempio la legge § 39 BNatSchG protegge le vespe e prevede sanzioni per chi interviene senza autorizzazione, nonostante la loro pericolosità. Infatti è obbligatorio contattare una ditta specializzata che possa rimuovere o trasferire il nido in sicurezza. Anche se non obbligatorio in Italia, è fortemente consigliabile contattare un esperto. A tal proposito ricordate che i Vigili del Fuoco, intervengono per un nido di vespe solo se c’è un rischio concreto per l’incolumità o la sicurezza delle persone, soprattutto persone vulnerabili, bambini o anziani. Una valutazione che fanno i soccorritori e non il cittadino. Evita l’uso del veicolo fino all’intervento, poiché le vibrazioni rendono le vespe più aggressive.

In generale prevenire è sempre meglio: per evitare i nidi di vespe in auto non parcheggiare sotto gli alberi, ispeziona l’auto regolarmente e tieni chiusi i finestrini quando la lasci incustodita.