Fili elettrici rosicchiati: come allontanare i roditori dall’auto?

I fili elettrici rosicchiati e i tubi morsi nel vano motore sono inequivocabili indizi di un topo in auto: ecco le tecniche e i consigli per allontanare i roditori e proteggere l’auto

In alcuni periodi dell’anno è molto più frequente trovare i fili elettrici rosicchiati con l’auto che non parte. La causa più frequente di cavi elettrici rosicchiati e tubi danneggiati è da cercare in qualche ospite che ha deciso di fare il nido nel vano motore. Ecco i metodi e i consigli su come allontanare i roditori dall’auto.

FILI ELETTRICI ROSICCHIATI E L’AUTO NON PARTE

La causa dei fili elettrici rosicchiati, in base alla zona geografica, è da cercare nei topi o nelle martore, ma più in generale i roditori che si nascondono nel vano motore. Le martore, in particolare, hanno imparato a non avere paura della civiltà, e questo le spinge a trovare rifugio a prescindere dalla presenza dell’uomo nelle vicinanze. Quando uno di questi animali ha fatto il nido nel vano motore dell’auto è piuttosto difficile liberarsene. I modi per allontanare i roditori dall’auto sono vari, dai rimedi casalinghi o fai da te, ai dissuasori per allontanare topi e roditori fino a proteggere l’auto dai topi in modo più incisivo. Vediamo nel dettaglio come fare.

FILI ELETTRICI ROSICCHIATI: COME CAPIRE SE C’E’ UN TOPO IN AUTO

Ai primi segni del passaggio di un roditore nel vano motore è importante prendere subito in mano la situazione per evitare appunto di ritrovarsi i fili elettrici rosicchiati. Nelle auto moderne, infatti, un fascio di fili mangiati dai topi in auto può costare anche centinaia di euro se coinvolge le centraline dell’auto. Come si capisce se un topo è entrato nel vano motore? Basta cercare le inequivocabili tracce:

– rivestimenti insonorizzanti graffiati, rosicchiati o distrutti;

– cattivo odore, pungente e insopportabile;

– lanugine apparentemente accumulata per caso in alcuni interstizi tra telaio, batteria e centraline;

– residui di cibo portato “in casa” ed escrementi.

Vediamo come allontanare i roditori dall’auto per evitare un’auto in panne o peggio ancora un rischio d’incendio per i fili elettrici rosicchiati.

COME ALLONTANARE I RODITORI DALL’AUTO: I METODI FAI DA TE

I metodi casalinghi o fai da te per allontanare i roditori dall’auto si basano su passaparola o divulgate sul web, che non sempre risolvono il problema dei topi alla base. Per la maggiore va l’uso di sanificanti o prodotti chimici nebulizzati che però funzionano più per la pulizia del vano motore. Gli animali selvatici percepiscono bene il loro odore e le tracce che lasciano, quindi a meno di fare un lavaggio approfondito del motore, difficilmente si può pensare di allontanare definitivamente i topi con uno spray. Prima però è meglio accertarsi attentamente che non ci siano cavi elettrici o danni ai tubi del refrigerante nel vano motore.

COME ALLONTANARE I RODITORI DALL’AUTO: I PRODOTTI IN VENDITA

I rimedi elettronici sono tra i più diffusi per allontanare i topi senza fargli del male, rispetto a tecniche meno pacifiche. I roditori infatti non amano molto le frequenze alte e se le percepiscono dovrebbero allontanarsi. Il problema dei dissuasori elettronici per topi è che, nonostante ci siano modelli con frequenza variabile, dopo un po’ gli animali familiarizzano con il rumore e lo ignorano. Attenzione agli aggeggi elettrici che si propongono come soluzione “definitiva” al problema topi, come i dissuasori elettrici per topi. Se proprio non siete degli amanti degli animali, sappiate che sistemi non omologati o certificati per l’uso sull’auto potrebbero creare danni o ferire persone che non sanno della presenza.

FILI ELETTRICI ROSICCHIATI: LA SOLUZIONE PER PROTEGGERE L’AUTO

Allora cosa bisogna fare per allontanare i roditori dall’auto senza fargli del male? Basta innanzitutto mantenere l’auto in ordine e pulita, sanificando l’abitacolo e il vano motore se necessario ed evitando di lasciarla a lungo parcheggiata nei pressi di terreni o giardini. Una delle tecniche più efficaci e non crudeli per evitare i fili elettrici rosicchiati o morsi dai topi è proteggerli con del tubo corrugato di elevato spessore. Questa soluzione, applicata con l’aiuto di un’officina, permetterà di proteggere i fili elettrici dai topi e dalle martore, stando attenti alle parti calde del motore-radiatore e usando solo materiali con certificazione contro il fuoco.