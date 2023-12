Multe a Milano: nel 2024 +10 milioni di incassi, ecco perché

Il Comune di Milano prevede nel 2024 di incrementare di 10 milioni di euro gli introiti delle multe stradali, portando gli incassi annuali da 258 a 268 milioni. E questo grazie soprattutto a due nuovi autovelox che entreranno in funzione a gennaio e al posizionamento di nuove telecamere agli incroci regolati da semafori. Inoltre da giugno verrà inaugurata la Ztl Isola nel quartiere omonimo che fisiologicamente farà fioccare diverse multe, specie all’inizio.

MULTE MILANO 2024: NUOVI AUTOVELOX E TELECAMERE FARANNO AUMENTARE GLI INCASSI

Il preventivo 2024 degli incassi delle multe a Milano è stato annunciato dall’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, il quale ha riferito che a novembre si sono conclusi i lavori di posa dei due nuovi autovelox, ora in fase di collaudo prima di iniziare a funzionare a gennaio 2024 in due arterie strategiche della città: viale Fermi direzione centro e viale Famagosta direzione piazzale Miani. Gli automobilisti sono avvisati…

Granelli ha inoltre specificato che gli incassi 2024 aumenteranno anche grazie a un milione di recupero di residuo dagli anni precedenti.

MILANO: MULTE STRADALI IN AUMENTO ANCHE GRAZIE A BICI E MONOPATTINI

Intanto, anche se il grosso delle multe lo portano ovviamente i veicoli a motore, a Milano sta salendo anche il numero delle sanzioni comminate a bici e monopattini elettrici. Da gennaio a ottobre 2023, infatti, le multe ai ciclisti sono state 1.612, un numero in salita se consideriamo che nel 2022 furono 1.720 ma su tutti i 12 mesi (quindi presumibilmente questa cifra sarà superata con l’aggiunta dei dati di novembre e dicembre 2023). Per i monopattini ci sono state 3.600 sanzioni nei primi dieci mesi del 2023 contro le 4.271 di tutto il 2022, e anche questo dato sarà quasi certamente superato.

PIANO PER LA SICUREZZA: NUOVE TELECAMERE IN STAZIONE CENTRALE E TASER AI VIGILI

Di primaria importanza anche la questione della sicurezza, visto che negli ultimi tempi a Milano c’è stata un’impennata degli episodi di microcriminalità: nello specifico, in base ai dati pubblicati dal dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, in due anni le rapine sono aumentate del +64% e i furti con strappo del +50%. La città è tra le prime in Italia anche per furti con destrezza: segnalati, soprattutto, i borseggi sui mezzi pubblici. A questo proposito l’assessore Granelli ha detto che è in fase di avvio il posizionamento di 11 nuove telecamere di sicurezza nella zona della stazione Centrale, e sembra essere alle porte anche la sperimentazione per l’utilizzo del taser da parte degli agenti della Polizia locale.