Movibus: sciopero 31 gennaio 2025, orari e cancellazioni

Ultimo venerdì del mese a rischio disagi in provincia di Milano per lo sciopero di Movibus, l’azienda di trasporti che gestisce 25 autolinee interurbane e un servizio a chiamata. La segreteria territoriale del sindacato USB lavoro privato ha infatti indetto un’agitazione aziendale di 24 ore per il giorno 31 gennaio, che sarà solo in parte mitigata dall’applicazione delle fasce di garanzia previste nei giorni feriali. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero del 31 gennaio 2025, con gli orari e le cancellazioni previste.

I COLLEGAMENTI MOVIBUS IN PROVINCIA DI MILANO

Movibus ha sede a San Vittore Olona (MI) e, come detto, gestisce 25 autolinee interurbane e un servizio a chiamata, servendo un’ampia rete di circa 900 fermate (vedi mappa in basso). La compagnia offre collegamenti con diverse stazioni ferroviarie, tra cui Magenta, Legnano, Parabiago, Rho e Castano Primo, oltre a quattro fermate della metropolitana di Milano (M1 e M2) come Rho Fiera, Molino Dorino e Cadorna. Il servizio copre inoltre 41 Comuni situati tra il Ticino e l’autostrada dei Laghi, tra cui Legnano, Rho, Parabiago e Magenta, raggiungendo un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti, esclusa Milano.

SCIOPERO 31 GENNAIO 2025 DI MOVIBUS IN PROVINCIA DI MILANO: ORARI E FASCE

Lo sciopero di Movibus fissato il 31 gennaio 2025 osserverà le seguenti modalità di astensione dalla prestazione lavorativa del personale viaggiante:

dall’inizio del servizio alle ore 5:30 – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – dalle ore 15:30 a fine servizio.

Pertanto, le corse delle autolinee Movibus previste in queste fasce orarie potrebbero non essere effettuate. Viceversa sono garantite le corse programmate con orario di partenza compreso tra le ore 5:30 e le ore 8:30 e tra le ore 12:30 e le ore 15:30 del 31/1.

Per farsi un’idea sul numero di corse a rischio cancellazione, l’ultimo sciopero indetto da USB Lavoro Privato ha registrato un’adesione del 20%.

Ulteriori informazioni, anche in tempo reale, sullo sciopero del 31 gennaio 2025 sul sito di Movibus oppure chiamando il servizio clienti al numero 800.984.362 (lun-ven 7:30 / 19:30, sab 7:30 / 13:00, dom e festivi chiuso).

PROSSIMI SCIOPERI DEI TRASPORTI A MILANO E IN LOMBARDIA

Quello del 31 gennaio 2025 di Movibus è solo il primo di una serie di scioperi dei trasporti che nelle prossime settimane interesseranno il territorio di Milano e della Lombardia. Il 5 febbraio, per esempio, si fermerà per 24 ore il personale di Trenord, e nelle stessa giornata potrebbero registrarsi disagi presso gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio per l’astensione dal lavoro delle società di handling. Venerdì 14 febbraio toccherà invece al personale di ATM, sempre per 24 ore, con probabile ‘paralisi’ dei mezzi pubblici nel capoluogo.