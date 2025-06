MoVe-In Lombardia 2025: come richiedere il servizio

In Lombardia, com’è noto, dal lunedì al venerdì (7:30-19:30) nella maggior parte dei Comuni vige il blocco delle auto diesel da Euro 0 a Euro 4 e delle benzina Euro 0 e 1. E dal 1° ottobre 2025 tale limite sarà esteso ai diesel Euro 5, anche se si sta discutendo di un possibile rinvio. Tuttavia i possessori dei veicoli oggetto dei divieti possono contare su una ‘scappatoia’ che consente loro di circolare ugualmente, anche se con delle limitazioni. Si tratta del progetto MoVe-In (acronimo di Monitoraggio Veicoli Inquinanti), in funzione ormai da qualche anno. Scopriamo come funziona il servizio Move-In in Lombardia nel 2025.

CHE COS’È IL PROGETTO MOVE-IN DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di appurare le percorrenze dei veicoli tramite l’installazione a bordo di un dispositivo satellitare (scatola nera) in grado di fornire alla Regione Lombardia il chilometraggio reale di ciascuna vettura monitorata. In questo modo i veicoli interessati dal blocco hanno la possibilità di circolare in deroga ai divieti rispettando un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, calcolato in base alla tipologia e alla classe ambientale del mezzo. Se la percorrenza supera la soglia assegnata, il veicolo non può più circolare (ovviamente nelle sole aree e nei giorni soggetti a limitazione) fino all’inizio dell’annualità successiva.

BLOCCO DIESEL LOMBARDIA: DOVE SI APPLICA IL MOVE-IN

Come detto, le soglie chilometriche annuali percorribili nelle aree della Lombardia soggette al blocco dei diesel e delle benzina inquinanti, sono calcolate a seconda dell’alimentazione e della classe ambientale dei veicoli. Le zone interessate sono state suddivise in due aree. L’Area 1, che comprende la zona dei 209 Comuni di Fascia 1 e i 5 Comuni con più di 30.000 abitanti situati in Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). E l’Area 2, che ai 209 Comuni in Fascia 1 aggiunge tutti i 361 Comuni in Fascia 2. Il MoVe-In è attivo anche in Area B a Milano, dietro specifica richiesta. Ecco un utile quadro riassuntivo delle soglie chilometriche annuali (click sulle immagini per visualizzarle più grandi):

BLOCCO DIESEL LOMBARDIA: CHI PUÒ ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN E COME

Possono aderire al servizio MoVe-In tutti i proprietari di veicoli circolanti in Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione (benzina Euro 0, 1 e diesel da Euro 0 a Euro 5). Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio. MoVe-In, che dura un anno e decorre dalla data di attivazione, è attivabile collegandosi a questo link. È prevista la possibilità di rinnovo del servizio da attivarsi prima della scadenza annuale, accedendo alla piattaforma dedicata.

Importante: i veicoli che aderiscono a MoVe-In sono soggetti come tutti gli altri al rispetto di eventuali misure straordinarie disposte in caso di innalzamento dei livelli di CO2 (p.es. ‘domeniche ecologiche’).

Per richiedere il servizio Move-In è necessario registrarsi utilizzando SPID, CIE o CNS. Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP (Telematics Service Provider) selezionato in fase di adesione per installare la black-box (AIR, OCTO, Viasat, LoJack, Vodafone Automotive) e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio. Nel caso in cui l’utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul veicolo e fornita da un TSP accreditato, può farlo selezionano quest’ultimo in fase di adesione.

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun provider accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi:

50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 euro per l’installazione della scatola nera e 20 euro per la fornitura del servizio annuale);

massimi per il di adesione (30 euro per l’installazione della scatola nera e 20 euro per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi al primo.

Se un automobilista dispone già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo scende a 20 euro (per la sola fornitura del servizio annuale) anche nel primo anno di adesione.