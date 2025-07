Blocco diesel Euro 4 e 5: il calendario 2025 – 2026 per regioni

Riepiloghiamo come funziona il blocco dei diesel Euro 4 e 5 nell’inverno 2025 – 2026 previsto in alcune regioni italiane del nord (segnatamente Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) nell’ambito delle misure antismog concordate e decise a livello di Bacino Padano dalle regioni con il Ministero dell’Ambiente. Nei prossimi paragrafi trovate la programmazione dello stop ai diesel nelle regioni interessate, nonché il calendario delle ultime misure nella città di Roma. Contrariamente alle previsioni iniziali, dal prossimo autunno il blocco NON dovrebbe estendersi anche ai diesel Euro 5.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 IN PIEMONTE

In Piemonte, dal 15 settembre al 15 aprile, alle limitazioni strutturali si aggiungono ulteriori provvedimenti:

divieto di circolazione dalle 8:00 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3). Il paventato divieto per i diesel Euro 5 è stato spostato al 1° ottobre 2026;

ed adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3). Il paventato divieto per i diesel Euro 5 è stato spostato al 1° ottobre 2026; divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Le limitazioni strutturali, cioè valide in modo permanente tutto l’anno, prevedono in Piemonte il divieto totale di circolazione, anche nei festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone e dei veicoli adibiti al trasporto merci Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 per i veicoli benzina e diesel, ed Euro 0 ed Euro 1 per quelli GPL e metano.

Invece l’attivazione delle misure emergenziali scatta solo con il superamento del livello limite giornaliero di PM10.

Il livello arancio (in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 18:30.

(in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 18:30. Il livello rosso si attiva con il superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi. E contempla anche lo stop ai veicoli merci con motore diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 18:30 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).

Sono previste diverse esenzioni alla limitazione della circolazione dei veicoli per casi particolari. Inoltre c’è sempre la possibilità di aderire al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) che comporta l’attenuazione delle limitazioni strutturali della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 IN LOMBARDIA

In Lombardia sono valide le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, che prevedono tutto l’anno limitazioni della circolazione per i veicoli benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2 e 3 nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e in quelli di Fascia 2.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 4 diesel, anch’esse in vigore tutto l’anno, si applicano invece nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che sono Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese. Anche la Lombardia ha posticipato le restrizioni per i diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026.

Per quanto riguarda le limitazioni temporanee, sono valide nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo, si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 e sono valide nei Comuni del territorio provinciale interessato dall’attivazione delle misure, ad esclusione delle misure di limitazione del traffico che si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Le restrizioni temporanee, in vigore tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, riguardano gli autoveicoli di tutte le categorie e alimentazioni Euro 0 e 1 e diesel Euro 2, 3 e 4, inclusi gli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione.

Per informazioni sul servizio Move-In in Lombardia cliccate qui, mentre in quest’altra pagina sono presenti tutte le misure anti traffico del Comune di Milano per l’autunno-inverno.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 IN VENETO

Il 1° ottobre 2025 prenderà il via il blocco auto in Veneto che in coincidenza con la stagione autunnale e invernale prevede il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti in base al livello di emissione di Pm10. Il piano antismog contempla tre gradi di allerta (verde, giallo e rosso) riferiti ai risultati delle stazioni di monitoraggio ARPA sparse sul territorio regionale. Il blocco sarà vigente fino al 30 aprile 2026 e poi di nuovo dal successivo 1° ottobre. Esattamente come Piemonte e Lombardia, anche il Veneto ha scelto di rinviare lo stop ai diesel Euro 5 all’autunno 2026. Ricordiamo che i residenti in Veneto possono usufruire del servizio Move-In.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 IN EMILIA-ROMAGNA

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 torneranno in Emilia Romagna le misure previste dal Piano aria integrato regionale (PAIR) per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. I provvedimenti prevedono limitazioni al traffico ma anche il divieto di utilizzo delle vecchie stufe a biomassa legnosa e di bruciare residui vegetali in pianura. La Regione Emilia Romagna non si è ancora espressa ufficialmente sull’eventuale blocco per i veicoli diesel Euro 5, originariamente previsto dall’1/10/2025 ma poi messo in discussione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Novità in merito sono attese nelle prossime settimane.

BLOCCO DIESEL EURO 4 E 5 NEL LAZIO (ROMA)

Già dall’autunno del 2019 Roma ha esteso il divieto di circolazione permanente delle automobili più inquinanti tramite il blocco dei diesel Euro 3, compiendo un altro decisivo passo verso l’obiettivo finale, che è quello di eliminare completamente i diesel dal centro storico. Attualmente il blocco è valido dal lunedì al sabato per l’intera giornata, con esclusione dei festivi infrasettimanali, limitatamente alla Ztl ‘Fascia Verde’ che include gran parte del territorio comunale della Capitale. Insieme ai diesel Euro 3 sono interessate dal divieto di circolazione anche le autovetture a benzina Euro 2 e i ciclomotori e motoveicoli Euro 1 a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi. A breve il Comune, d’intesa con la Regione Lazio, è chiamato a decidere se estendere le restrizioni permanenti in Fascia Verde anche ai diesel Euro 4 e 5.

In ogni caso a Roma i diesel fino a Euro 6, insieme ai benzina Euro 3, sono già soggetti agli eventuali blocchi emergenziali dal lunedì al giovedì al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico. Sono previsti due diversi livelli di inquinamento, Arancio (diesel Euro 4 e benzina Euro 3) e Rosso (diesel Euro 5 e 6). Clicca qui per ulteriori informazioni sulle misure anti-inquinamento a Roma.