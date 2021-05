Motorizzazione Palermo: info, contatti e orari 2021

Come fare la prenotazione alla Motorizzazione di Palermo, i contatti, gli orari 2021, gli indirizzi e altre info utili da sapere

Con l’emergenza sanitaria, per recarsi alla Motorizzazione di Palermo, come in molti uffici pubblici, è stato adottato l’obbligo di prenotazione appuntamento. Una delle situazioni più frequenti è ritirare il foglio rosa alla Motorizzazione di Palermo dopo aver superato l’esame teorico per la patente. Ma ci sono molte altre circostanze che riguardano i documenti e le pratiche auto per cui è necessario conoscere i contatti della Motorizzazione di Palermo.

INDIRIZZO E ORARI MOTORIZZAZIONE PALERMO

Gli Uffici della Motorizzazione Civile di Palermo sono in via Fonderia Oretea, 52 – 90139 Palermo. Mentre l’indirizzo del Centro Prova Autoveicoli è via Isidoro La Lumia, 10 – 90139 Palermo. Qualsiasi sia il motivo però prima di recarvi in Motorizzazione è obbligatoria la prenotazione dell’appuntamento (nel paragrafo sotto le info su come fare). Sul sito ufficiale della Motorizzazione di Palermo è specificato che l’accesso agli uffici è differenziato così:

– Professionisti e utenza specialistica con sede a Palermo sono ricevuti il Lunedi (dalle ore 09.00 alle ore 12:30) e Mercoledì (dalle ore 15:00 alle ore 17:30);

– Professionisti e utenza specialistica con sede fuori Palermo sono ricevuti il Mercoledì (dalle ore 09.00 alle ore 12:30) e Venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 12:30);

– Privati possono accedere agli sportelli dell’ufficio, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, ma solo previo appuntamento telefonico. Ad eccezione ritiro patenti e permessi di guida, duplicati patenti e prenotazioni esami di guida, per cui è richiesta l’iscrizione negli appositi elenchi di turno prima di presentarsi agli sportelli della Motorizzazione di Palermo.

PRENOTAZIONE MOTORIZZAZIONE PALERMO

La prenotazione telefonica alla Motorizzazione di Palermo è obbligatoria per accedere agli uffici, poiché il ricevimento è limitato a un numero limitato di persone. Il numero di telefono del Centralino è +390917079039, tuttavia considerando la situazione emergenziale è consigliabile fare riferimento ai contatti del personale incaricato al servizio specifico di cui si ha bisogno. Ecco l’elenco dei contatti del personale della Motorizzazione di Palermo, diviso per pratiche Conducenti, Trasporto merci, Veicoli ed Esami.

PEC E CONTATTI MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PALERMO

Se invece vuoi semplicemente inviare un’email o una PEC alla Motorizzazione di Palermo i recapiti sono:

-Email. mcpa.trasporti@regione.sicilia.it;

– PEC. motorizzazione.pa@certmail.regione.sicilia.it;