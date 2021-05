Motorizzazione Napoli: orari 2021, contatti e info utili

Regole e moduli per l’esame patente e la revisione alla Motorizzazione di Napoli: ecco gli orari 2021, i contatti, gli indirizzi e altre info utili

La Motorizzazione di Napoli, come molti altri Uffici della Motorizzazione Civile italiana ha introdotto regole specifiche per l’accesso agli esami di teoria e di pratica. Lo stesso vale per gli utenti che decidono di fare la revisione alla Motorizzazione. Ecco gli orari 2021 della Motorizzazione di Napoli, i contatti, gli indirizzi e le informazioni utili da sapere.

ACCESSO E PRENOTAZIONE ESAME ALLA MOTORIZZAZIONE DI NAPOLI

L’accesso al pubblico è previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30. L’accesso potrebbe essere concesso a un numero di persone limitate in base all’orario e alle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Chi decide di fare l’esame da privatista alla Motorizzazione di Napoli è tenuto a seguire una procedura specifica, valida sia per l’esame di teoria sia di pratica:

– Prenotare l’esame patente esclusivamente con modalità a distanza e non presso gli Uffici di Napoli come spiegato sotto;

– Compilare il Modulo di Prenotazione Esame patente e inviarlo all’indirizzo revisionepatenti.umcna@pec.dgtsud.it;

– Per la prenotazione della prova pratica, assieme al modulo compilato, i candidati devono obbligatoriamente trasmettere anche una copia leggibile del versamento da 16 euro su cc 4028. La causale deve essere: “Assolvimento imposta di bollo su documento rilasciato”;

– La data di prenotazione sarà comunicata solo via mail entro trenta giorni dalla richiesta, quindi è bene inserire un indirizzo email valido nel modulo di prenotazione;

– Si è ammessi alle prove solo dopo aver ritirato l’istanza di esame presso lo sportello n. 9;

Inoltre per fare l’esame pratico, oltre alla mascherina, i candidati devono indossare anche i guanti per tutta la durata dell’emergenza Covid-19. Ma non solo, le auto che i candidati utilizzano per fare le prove devono essere igienizzate prima dell’esame. Lo stesso per gli autoveicoli che devono fare la revisione alla Motorizzazione di Napoli.

COME RAGGIUNGERE LA MOTORIZZAZIONE DI NAPOLI IN BUS O TRENO

Gli Uffici della Motorizzazione di Napoli all’indirizzo Via Argine, 422 CAP 80147 Napoli, coordinano anche gli UMC delle province di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia. L’uso dell’auto propria potrebbe risultare più caotico rispetto ai mezzi di trasporto locale, quindi sarebbe consigliabile parcheggiare nei pressi della Stazione Centrale di Napoli e muoversi in autobus o in Circumvesuviana. La Motorizzazione di Napoli infatti si può raggiungere:

– Con il Bus 192 dal capolinea della linea 2 della metropolitana di Napoli Gianturco;

– Tutti gli autobus della Circumvesuviana che coprono la tratta Napoli Porta Nolana- Pomigliano D’Arco (Via Argine);

– Con la Circumvesuviana, fino alla stazione di Argine Palasport distante circa un chilometro dalla Motorizzazione di Napoli.

CONTATTI MOTORIZZAZIONE DI NAPOLI

Per contattare la Motorizzazione di Napoli è previsto un form specifico da compilare su Il Portale dell’Automobilista. In alternativa si possono considerare i contatti ufficiali qui di seguito per telefonare o inviare un’email o una PEC:

– Email: direzione_upna@mit.gov.it;

– PEC: umc-napoli@pec.mit.gov.it;

– Telefono Centralino: 081 5911 322 – 081 5911 111;