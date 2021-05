Centri Revisioni Auto: come trovare l’officina autorizzata più vicina

Ci sono molti motivi per cui è importante conoscere i Centri di Revisioni Auto più vicini: ecco come trovare online tutte le officine autorizzate dalla Motorizzazione

La ricerca dei Centri Revisioni Auto è inevitabile quando si è di fronte alla domanda “dove si può fare la revisione auto?”. Gli strumenti a disposizione degli automobilisti per trovare l’officina autorizzata ad effettuare le revisioni sono molteplici. In questo articolo vediamo come trovare i Centri di Revisioni più vicini e a chi rivolgersi.

QUANDO E PERCHE’ CERCARE ALTRI CENTRI REVISIONI AUTOVEICOLI

Rivolgersi sempre alla stessa officina di Revisione autoveicoli è nell’abitudine degli automobilisti, perché vicina a casa o semplicemente per una fiducia maturata nel tempo. In realtà, uno dei motivi che spesso ha scatenato accese proteste degli stessi operatori, è il prezzo della revisione auto, applicato in regime di mercato libero. Almeno per quello che riguarda la tariffa di revisione, che è variabile e spesso scontata con bonus vari al cliente (lavaggio, sanificazione auto, sconto gomme, tagliando, ecc.). Quindi mettersi alla ricerca dei Centri Revisioni Auto più convenienti può essere sicuramente un modo per risparmiare, soprattutto dopo l’aumento del costo della revisione autoveicoli dal 2022. Cercare il Centro Revisioni Auto più vicino è di gran lunga più conveniente anche per questioni di tempo rispetto a fare la revisione in Motorizzazione.

COME TROVARE I CENTRI REVISIONI AUTOVEICOLI PIU’ VICINI

Nonostante il costo della revisione auto sia fissato per legge (si pagherà 79 euro dal 2024 o dal secondo veicolo intestato, per i controlli dal 2021 al 2023), ogni officina applica il costo revisione a propria discrezione. E questo ha creato anche una proliferazione di Centri Revisioni Auto che si occupano di svariati servizi accessori e paralleli alla manutenzione dei veicoli. Ovviamente ogni officina deve obbligatoriamente esporre l’insegna dell’Autorizzazione del Ministero a fare le revisioni, ma c’è un modo molto più veloce e semplice per trovare l’officina autorizzata più vicina. Basta utilizzare il servizio Ricerca Officine Autorizzate online su Il Portale dell’Automobilista. La ricerca è molto semplice e si può differenziare per Officine attrezzate alla revisione di autoveicoli e motoveicoli. Inoltre, basta inserire CAP, Indirizzo o il Paese per trovare i Centri Revisioni Autoveicoli in zona.

QUANDO FARE LA REVISIONE: SCADENZE E CATEGORIE DI AUTOVEICOLI

E’ importante ricordare che la scadenza della revisione non è sempre uguale per tutti i veicoli e che è utile fare una verifica sull’ultima revisione effettuata. Per maggiore chiarezza riportiamo di seguito le scadenze revisione e quando farla:

– 4 anni dopo la prima immatricolazione per la prima revisione, successivamente ogni 2 anni. Questo intervallo vale per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo o ad uso speciale con massa non superiore a 3,5 t;

– Le stesse scadenze degli autoveicoli dal 2003 sono applicate anche per la revisione di motoveicoli e ciclomotori;

La revisione annuale è obbligatoria invece per altre categorie di veicoli o per autovetture destinate a specifici usi:

– veicoli per trasporto di persone con oltre 9 posti;

– autovetture adibite al servizio taxi o noleggio con conducente;

– autoveicoli per trasporto di cose ad uso speciale, con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

– rimorchi e autocaravan con massa complessiva superiore ai 3,5t;

– autobus, autoambulanze e veicoli atipici (es. auto elettriche leggere da città).