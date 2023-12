Motorizzazione Milano: orari 2023, telefono e contatti

Chi deve recarsi alla Motorizzazione di Milano ha la necessità di conoscere gli orari del 2023 oppure il telefono e gli altri contatti per chiedere e ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno. Ricordiamo che gli uffici della Motorizzazione civile di Milano svolgono anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Brescia, Lodi e Pavia.

Aggiornamento del 20 dicembre 2023 con nuove informazioni sugli uffici della Motorizzazione di Milano.

CHE COS’È LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI COSA SI OCCUPA

La Motorizzazione Civile svolge prevalentemente attività di controllo tecnico e amministrativo delle normative che regolano il trasporto civile, ed è gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite uffici provinciali (UMC) dislocati in tutta Italia. Oltre ai settori tipici legati al controllo di veicoli e conducenti, gli uffici della Motorizzazione, incluso ovviamente quello di Milano, si occupano anche di alcune attività connesse con l’autotrasporto di cose e persone. Ecco le principali competenze:

Rilascio per esame e per documentazione della patente di guida , del certificato di abilitazione professionale (CAP), della carta di qualificazione del conducente (CQC), del certificato di formazione professionale ADR;

, del certificato di abilitazione professionale (CAP), della carta di qualificazione del conducente (CQC), del certificato di formazione professionale ADR; Attività in materia di collaudi e revisioni dei veicoli in circolazione;

e revisioni dei veicoli in circolazione; Attività in materia di immatricolazione veicoli;

Rilascio autorizzazioni per gli autobus destinati a servizio di noleggio per l’impiego in servizio di linea e viceversa;

per l’impiego in servizio di linea e viceversa; Gestione delle autolinee di competenza stradale e dei documenti di viaggio per servizi internazionali trasporto viaggiatori.

La Motorizzazione ha inoltre funzione di controllo sull’attività delle autoscuole in relazione all’effettuazione dei corsi per il recupero punti, di controllo tecnico sulle imprese di autoriparazione che effettuano il servizio di revisione dei veicoli e di controllo sull’attività svolta dalle agenzie di pratiche auto.

MOTORIZZAZIONE: ORARI 2023

Gli uffici principali della Motorizzazione Civile di Milano sono in via Francesco Cilea 119. La stazione metropolitana più vicina è Molino Dorino sulla linea M1 (rossa). L’ufficio per le relazioni con il pubblico della Motorizzazione Civile di Milano (URP) è situato al primo piano della palazzina principale e al piano terra presso la palazzina reparto operativo – collaudo veicoli. L’accesso è regolato mediante il ritiro del ticket presso l’atrio.

Nel 2023 gli orari d’apertura al pubblico degli sportelli (utenza privata) sono i seguenti:

Reparto conducenti (patenti) : dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:40 alle ore 11:30 (Reparto Conversione patenti solo lunedì e mercoledì dalle 8:45 alle 11:30).

: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:40 alle ore 11:30 (Reparto Conversione patenti solo lunedì e mercoledì dalle 8:45 alle 11:30). Reparto tecnico : lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:40 alle ore 12:00 (Sportello nazionalizzazioni non operativo il lunedì).

: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:40 alle ore 12:00 (Sportello nazionalizzazioni non operativo il lunedì). Patenti a punti – Ufficio legale : dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Reparto Immatricolazioni : dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:40 alle ore 12:00.

: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:40 alle ore 12:00. Nautica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

La maggior parte delle informazioni per l’utenza privata sono già reperibili consultando attentamente il sito ufficiale. o inviando una richiesta via fax (02.35379353) o per email all’indirizzo urp_tecn.upmi@mit.gov.it .

MOTORIZZAZIONE MILANO: TELEFONO E CONTATTI

Motorizzazione civile di Milano – Ufficio 1

Sede: via Francesco Cilea 119 – 20151 Milano

Centralino: 02.35379001

Email: direzione.upmi@mit.gov.it

PEC: umc-milano@pec.mit.gov.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp_tecn.upmi@mit.gov.it

Centro Prove Autoveicoli di Milano (CPA) – Ufficio 8

Sede: via M.U. Traiano 40 – 20149 Milano

Tel. 02.3271246 – 247 – 248

Fax 02.39210023

Email: cpa.milano@mit.gov.it

PEC: cpa-milano@pec.mit.gov.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp.cpami@mit.gov.it

Sede sussidiaria di Monza

Tipologia di operazioni: revisioni autobus, autoveicoli e rimorchi, visita e prova (collaudo) di veicoli con esclusione degli autobus e di quelli in tariffa 4.1.



Sede: via Bramante da Urbino 49 – 20052 Monza

Tel: 02.35379228

Fax: 02.35379357

Email: segreteria.upmi@mit.gov.it

Sede sussidiaria di San Donato Milanese

Tipologia di operazioni: revisioni di veicoli per il trasporto di merci maggiore di 3,5 t, visita e prova (collaudo) per l’installazione di gancio traino e impianto GPL e metano.



Sede: S.S. Paullese km 2 – 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel: 02.35379361

Fax: 02.35379357

Email: segreteria.upmi@mit.gov.it.

IMPORTANTE: per le prenotazioni delle operazioni tecniche è necessario rivolgersi presso la sede principale di via Cilea a Milano.