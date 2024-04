Milano: 55 mila auto bandite da Area C dal 1° ottobre 2024

I proprietari di auto diesel Euro 6 acquistate dopo il 31 dicembre 2018 e di auto a benzina Euro 3 si segnino bene la data del 1° ottobre 2024, perché da quel giorno non potranno più accedere all’Area C di Milano, la Ztl del centro storico, neanche pagando la tariffa d’ingresso. Tra meno di 6 mesi scatteranno infatti le nuove limitazioni che riguarderanno anche autovetture messe da poco in circolazione, come appunto le diesel Euro 6 immatricolate dall’1/1/2019, per un totale di potenziali 55 mila automobili bandite da Area C. Tuttavia per le vetture dei residenti nella Ztl il divieto inizierà l’anno prossimo, nel 2025.

AREA C MILANO: NUOVI DIVIETI DAL 1° OTTOBRE 2024

Attualmente in Area C a Milano vige il divieto di ingresso per tutte le auto diesel fino a Euro 5, per le auto a benzina fino a Euro 2 e per i bifuel diesel/gpl e diesel/metano fino a Euro 4. Queste limitazioni valgono solo per le autovetture, perché per autobus e autoveicoli adibiti al trasporto merci o a uso speciale ci sono disposizioni diverse. Come detto, a decorrere dal 1° ottobre 2024 partiranno nuovi divieti di accesso ad Area C, che riepiloghiamo di seguito.

Autoveicoli per il trasporto di persone (esclusi quelli di residenti ed equiparati in Area C):

Euro 3 benzina;

gli Euro 6 diesel A-B-C acquistati dopo il 31/12/2018.

Autobus adibiti al trasporto pubblico di linea:

Euro 2 benzina;

gli Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh;

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

gli Euro 5 diesel senza FAP;

Euro 5 diesel senza FAP oppure con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area C attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo);

gli Euro 6 diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro 6.

Motoveicoli e ciclomotori:

a due tempi Euro 2;

a gasolio Euro 2;

e a benzina, a quattro tempi Euro 0 e 1.

Il divieto d’accesso per le automobili diesel Euro 6 A-B-C acquistate dopo il 31/12/2018 e benzina Euro 3 dei residenti e degli equiparati in Area C scatterà invece dal 1° ottobre 2025.

Per ‘equiparati‘ si intendono i residenti in unità immobiliari ubicate all’esterno di Area C che abbiano box o posti auto di pertinenza per accedere ai quali è necessario superare il confine della Ztl. E anche i residenti che risiedono esternamente ad Area C ma rientrano in un ambito di sosta regolamentata (strisce blu) entro il quale si trova la linea di confine di Area C.

Ricordiamo che tutti i divieti riguardanti Area C Milano sono validi solamente nei giorni e negli orari di attivazione della zona a traffico limitato, e cioè dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

LIMITI AREA C MILANO 2024: PERCHÈ I DIVIETI SCATTANO PRIMA PER I DIESEL PIÙ NUOVI?

Nel leggere i nuovi limiti di Area C che partono il prossimo mese di ottobre, qualcuno potrebbe aver notato un’incongruenza. Ossia che i divieti saranno imposti prima ai diesel Euro 6 più nuovi, quelli immatricolati dopo il 31 dicembre 2018, e solo successivamente (nel 2027) anche a quelli più datati e dunque più inquinanti. Ma un motivo c’è: in questo modo si è scelto di non penalizzare troppo i cittadini che hanno acquistato un’auto diesel Euro 6 A-B-C prima del dicembre del 2018, quando il Comune ha approvato la delibera di riferimento, e che pertanto non potevano sapere dei futuri divieti. Invece chi ha acquistato un diesel euro 6 dopo la data del 31/12/2018 era consapevole dei futuri divieti e pertanto non può godere dello stesso beneficio.

Per chi non conosce le differenze tra le varie omologazioni Euro 6, qui una guida utile: Euro 6C, 6D e 6D-TEMP: cosa cambia tra le nuove norme antinquinamento?

In ogni caso, in base ai dati ACI, le auto impattate dai nuovi divieti di Area C dovrebbero essere all’incirca 55 mila. Infatti il parco auto circolante oggi a Milano è composto da 24.082 benzina euro 3, mentre i diesel euro 6 sono circa 66 mila di cui una buona metà acquistati dopo il 2018. Il dato è comunque da prendere con le molle perché non distingue tra le varie omologazioni Euro 6 diesel.

DIVIETI AREA C 2024: ‘MANNAIA’ ANCHE SU CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Come abbiamo visto nell’elenco precedente, dal 1° ottobre 2024 saranno coinvolti dai nuovi divieti di Area C anche diverse categorie di motocicli e ciclomotori. Il divieto è già in vigore per i mezzi a due tempi Euro 0 e 1 e per quelli a gasolio Euro 0 e 1, ma da ottobre saranno estesi a moto a due tempi Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina a quattro tempi Euro 0 e 1. Sarà un provvedimento particolarmente impattante, amplificato dal fatto che sarà contemporaneamente valido anche in Area B (e quindi praticamente in tutta Milano), perché l’attuale parco circolante di moto Euro 0 ed Euro 1 (immatricolazioni) nel Comune di Milano ammonta al 29,5% del totale delle moto circolanti, circa 55.337 motoveicoli su un totale di 187.549.