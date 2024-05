Milano: ecco la Ztl Quadrilatero della Moda 24/7 e nuove strade 30

Intervenuto durante la conferenza di presentazione del lavoro della task force per la sicurezza stradale, insediatasi sei mesi fa, il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato diverse novità che riguardano la circolazione e la mobilità nel capoluogo lombardo, tutte favorevoli alle categorie più deboli della strada e ostili al traffico veicolare, anche se “nessuno vuole fare una guerra alle auto“, ha detto Sala, “ma pensiamo che ce ne siano troppe: dobbiamo dare un’alternativa a chi oggi usa la macchina”. Le novità più interessanti riguardano l’istituzione di una nuova Ztl nel Quadrilatero della Moda, che sarà attiva 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, e l’attivazione di cento nuove strade 30, ossia con limite di velocità fissato a 30 km/h.

MILANO: ZTL QUADRILATERO DELLA MODA DOPO L’ESTATE 2024

La creazione di una nuova zona a traffico limitato nel ‘centro-centro’ di Milano era stata preannunciata diversi mesi fa e adesso è giunta la conferma quasi ufficiale. La Ztl nel Quadrilatero della Moda, che entrerà in vigore dopo l’estate 2024, secondo Sala è un’innovazione importante perché toglierà di fatto il traffico privato nella parte più centrale e lussuosa di Milano, estesa a corso Matteotti, via Case Rotte e fino a via Manzoni. Come detto, questa Ztl funzionerà 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e prevederà deroghe per consentire l’ingresso alle vetture dei residenti, di chi possiede un garage e di chi deve lasciare l’auto nei parcheggi pubblici. Per tutti gli altri ingresso solo con autobus, tram, metro, taxi o NCC. Oppure, meglio ancora, a piedi o in bicicletta.

MILANO: NUOVE STRADE 30

In arrivo anche 100 nuove strade che avranno un limite di 30 km/h davanti alle scuole, in aggiunta a quelle già esistenti. Non proprio una Città 30 come Bologna ma ci siamo quasi. Nelle cosiddette strade 30 saranno posizionati quei particolari dissuasori chiamati ‘cuscini berlinesi‘, che non occupando tutta la carreggiata rallentano solo le auto ma non intralciano la circolazione di biciclette e monopattini elettrici. Ci saranno poi numerose ‘piazze aperte‘, ossia completamente pedonali.

I NUOVI INCROCI MILANESI

La task force sulla sicurezza stradale del Comune di Milano, guidata dal consigliere comunale Marco Mazzei, ha inoltre ideato i nuovi incroci milanesi che avranno sempre quattro attraversamenti pedonali, spazi dove parcheggiare monopattini o bici e più margine per i marciapiedi. I primi ‘incroci milanesi’ verranno allestiti vicino alle strade 30 che si affacciano in prossimità delle scuole.

PIAZZE OLIMPICHE CON VISTA 2026

Infine, in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il Comune sta preparando nuove aree pedonali nelle ‘piazze olimpiche‘. Per ora saranno tre, cioè via Durini, piazza Edison e piazza Santo Stefano, ma col tempo aumenteranno.

Tutte queste modifiche sono contenute in una delibera di indirizzo che la Giunta di Milano approverà nei prossimi giorni. Successivamente, per comunicare le novità ai cittadini, dopo l’estate 2024 verrà lanciata una campagna di comunicazione dal titolo Milano Futura Ora.