La sedicesima edizione di Milano AutoClassica torna a Fiera Milano Rho da domani giovedì 19 a domenica 22 novembre 2026. La grande novità di quest’anno è l’introduzione di una giornata di Preview pensata per offrire a visitatori e collezionisti un’atmosfera riservata, lontana dalla folla del fine settimana, dove poter ammirare in anteprima le vetture protagoniste e concludere trattative d’acquisto. L’accesso al Salone dell’auto classica e sportiva si articola su 4 giornate con modalità distinte.

MILANO AUTOCLASSICA 2026: PRIMA GIORNATA

Giovedì 19 novembre: aperta dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso è consentito tramite uno speciale biglietto Preview a tiratura limitata o attraverso le formule VIP Experience. Questi pacchetti esclusivi offrono vantaggi come il posto auto riservato e l’accesso alla Club House – realizzata in partnership con Gruppo Campari, Ferrari Spumanti e Lavazza – dove la proposta gastronomica è firmata dallo chef Carlo Cracco (presente anche al ristorante del Padiglione 12).

Dalle 18:00 alle 21:00, a salone chiuso, si terrà inoltre un evento serale su invito con light dinner di Cracco e DJ set di Radio Monte Carlo, riservato a chi acquista i pacchetti VIP dedicati.

DAL 20 AL 22 NOVEMBRE

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, apertura al pubblico: dalle 9:30 alle 19:00. Tutti i tagliandi, inclusi gli accrediti stampa e i pacchetti speciali, sono acquistabili sul sito ufficiale Milano AutoClassica, mentre per le giornate da venerdì a domenica i biglietti saranno disponibili anche direttamente alle casse della manifestazione.

ESPOSITORI E CELEBRAZIONI

Sul fronte espositivo, notevole spazio è riservato alle Federazioni di riferimento e ai grandi anniversari del motorismo storico. Nel Padiglione 12, ACI e ACI Storico celebrano due ricorrenze legate ad Alfa Romeo: i 60 anni della Spider “Duetto” (nelle sue quattro serie, inclusa la Prima Serie “Osso di Seppia” della collezione Corrado Lopresto) e i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo, omaggiato attraverso la monoposto Alfa Romeo P2. Completa lo stand una retrospettiva sul soccorso stradale con due mezzi storici ACI Global Servizi: una Moto Guzzi V50 e un autocarro Fiat 616.

Nel Padiglione 16, l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) festeggia il proprio sessantesimo anniversario allestendo un grande ASI Village insieme a una ventina di Club Federati. All’ingresso spiccano tre vetture che celebrano il centenario della Carrozzeria Touring: Maserati 3500 GT, OSCA 1600 GT e Lamborghini 350 GT Preserie.

Il percorso prosegue con un tributo a Michele Alboreto: c’è la Ferrari F1 126 C4 vittoriosa al GP del Belgio 1984, affiancata dalla Fiat Uno Turbo – protagonista di un nuovo volume editoriale ASI – e dalla storica Piaggio Ape, che taglia il traguardo degli 80 anni dalla presentazione milanese del 1946.

SI CELEBRANO I 120 ANNI DI LANCIA

Milano AutoClassica celebra i 120 anni di Lancia con 14 modelli storici e sportivi provenienti dall’Heritage HUB. L’area espositiva unisce icone del passato, come la Stratos e la Delta Integrale, e il debutto della nuova Gamma elettrica. Giovedì 19 novembre sono attesi Roberto Giolito e Miki Biasion.