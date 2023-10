Lancia Gamma: nel 2026 l’ammiraglia elettrica con autonomia 700 km

Dopo un lungo periodo di oblio, il rilancio del marchio Lancia da parte di Stellantis prevede l’uscita di tre nuovi modelli in pochi anni: la nuova Ypsilon ibrida ed elettrica nel 2024, l’ammiraglia 100% elettrica nel 2026 e la nuova Delta, anch’essa elettrica, nel 2028. Oggi sono stati svelati i primi dettagli ufficiali dell’ammiraglia in arrivo fra tre anni, che molto probabilmente, come aveva anticipato nei mesi scorsi il CEO dell’azienda Luca Napolitano, prenderà lo storico nome di Lancia Gamma. Garantirà un’autonomia a prova di lungo viaggio e verrà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi.

STORIA DELLA LANCIA GAMMA

Gli appassionati di automobili ricorderanno sicuramente la Lancia Gamma originaria, prodotta in due serie dal 1976 al 1984 nelle versioni berlina e coupé, Un’ammiraglia spaziosa negli interni e signorile nelle finiture e nel comfort, dotata tra le altre cose di un motore a trazione anteriore con cilindrata da 2.0 o 2.5 cc. Ne vennero realizzati circa 22 mila esemplari (2/3 dei quali berlina) principalmente nello stabilimento Lancia di Chivasso (Torino), prima di essere rimpiazzata dalla Thema e, più avanti, dalla K Coupé. Curiosità: inizialmente prevista solo con motore 2.5, si decise di produrre modelli 2 cc esclusivamente per il mercato italiano allo scopo di evitare l’Iva al 38% imposta a quei tempi sui veicoli con cilindrata superiore a 2000 cm³. Nel video in basso puoi vedere un vecchio spot in inglese della Lancia Gamma.

LANCIA GAMMA 2026: COME SARÀ?

Ma vediamo adesso quali sono le caratteristiche della nuova Lancia Gamma. L’ammiraglia sarà un fastback con motore 100% elettrico e verrà realizzata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, una nuova piattaforma BEV (che ha debuttato sulla nuova Peugeot 3008) progettata per elettrificare il mercato automobilistico globale introducendo molte innovazioni per i clienti. Ricordiamo che con il termine fastback si fa riferimento a un’autovettura con un particolare tipo di carrozzeria a due volumi e a quattro porte, caratterizzata da una coda spiovente e rastremata, lunotto molto inclinato e bagagliaio incluso nello stesso ‘volume’ dell’abitacolo. Si tratta di un tipo di configurazione nato nel tentativo di superare il classico schema a tre volumi, unendo la sportività di una coupé alla praticità di una familiare.

NUOVA LANCIA GAMMA: AUTONOMIA E DIMENSIONI

In base alle anticipazioni diffuse dalla Casa, la Lancia Gamma 2026 sarà in grado di offrire prestazioni complessive ai massimi livelli e la miglior autonomia della sua categoria: oltre 700 km. Un’evoluzione assolutamente necessaria perché proprio dal 2026 Lancia offrirà solo vetture elettriche in gamma e dal 2028 venderà solo vetture elettriche, anticipando di 7 anni l’obbligo del 2035 disposto dall’Unione Europea.

Per quanto riguarda invece le dimensioni, l’auto sarà lunga quasi 470 cm. Per fare un raffronto, la Gamma berlina degli anni ‘70 e ‘80 era lunga 458 cm.

Ma soprattutto, ed è giusto sottolinearlo, sarà un’auto molto ‘italiana’ perché verrà prodotta nello stabilimento lucano di Melfi, uno dei siti europei scelti dal gruppo Stellantis per produrre vetture elettrificate di ultima generazione.

“L’ammiraglia di Casa Lancia sarà una bellissima ed elegante auto italiana, bella fuori e bella dentro”, ha dichiarato il CEO Luca Napolitano nel presentare la nuova Gamma, “dove sembrerà davvero come sentirsi nel salotto di una casa italiana. Sarà una vettura che porterà l’italianità in Europa, perché quasi il 50% dei suoi volumi saranno venduti fuori dall’Italia. Inoltre la piattaforma STLA Medium sarà perfetta per Lancia: in quanto nativa BEV risulterà molto efficiente e garantirà livelli di comfort elevati, offrendo una versione sia a trazione anteriore che a quattro ruote motrici”.