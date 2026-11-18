Nella più recente tornata di crash test, Euro NCAP ha valutato la sicurezza di 10 nuove auto, per la precisione SUV. Del totale di Sport Utility Vehicle, 9 sono state premiate col punteggio massimo delle 5 stelle, ossia Skoda Peaq, Mercedes-Benz GLE, BMW X5, GWM ORA 5, GWM H7, Kia Seltos, Lepas L4, Lepas L6 e Lepas L8 PHEV. Invece la Nissan Leaf si è fermata a 4, rappresentando la sorpresa negativa: la giapponese elettrica perde una stella rispetto al passato. Aled Williams, Programme Director Euro NCAP, riserva parole di elogio per la Skoda, che con la Peaq ha ottenuto il voto più alto mai registrato finora nella prova della Protezione in caso di incidente del 2026. Da parte loro “Mercedes-Benz GLE e BMW X5 stanno alzando l’asticella negli ambiti della Guida sicura e della Prevenzione degli incidenti“.

NISSAN LEAF A QUATTRO STELLE

Con un punteggio del 59% nella Guida sicura, del 58% nella Prevenzione degli incidenti, del 78% nella Protezione in caso di sinistro e dell’85% nella Sicurezza post-incidente, la Leaf (foto d’apertura) mostra alcune lacune dovute principalmente all’assenza di radar angolari anteriori di serie, che limita le sue prestazioni nella prevenzione delle collisioni nel traffico trasversale. Pesa inoltre la mancanza di un airbag centrale di serie, disponibile invece come optional. Comunque, ha ottenuto il massimo dei voti per i comandi manuali, l’accettazione da parte del conducente del sistema di mantenimento della corsia e l’estrazione degli occupanti dal veicolo dopo un impatto.

SKODA PEAQ 5 STELLE

Con un punteggio del 65% in Guida sicura, 78% in Prevenzione degli incidenti, 94% in Protezione dagli impatti e 92% in Sicurezza post-incidente, l’elettrica Peaq stabilisce un nuovo punto di riferimento per il 2026 nella tutela degli occupanti in caso di collisione. Ottiene il massimo dei voti per i comandi manuali di guida e dell’infotainment e dimostra efficaci sistemi di assistenza alla velocità e di avviso apertura portiera per i ciclisti. Niente rilevamento della presenza di bambini a bordo né monitoraggio degli occupanti fuori posizione.

MERCEDES-BENZ GLE 5 STELLE

Con i migliori punteggi del gruppo nella sicurezza attiva, la GLE con motore diesel raggiunge il 74% in Guida sicura, 87% in Prevenzione degli incidenti, 90% in Protezione dagli impatti e 92% in Sicurezza post-incidente. Soddisfacendo già i requisiti per la valutazione a cinque stelle del 2027, la GLE eccelle nel mantenimento della corsia, nella risposta agli utenti vulnerabili della strada e nelle dotazioni di soccorso post-incidente: lievi penalità per la protezione del torace del conducente nel test frontale disassato e per la protezione della testa dei ciclisti in caso di impatto.

BMW X5 MERITA 5 STELLE

Ottenendo il 71% in Guida sicura, 85% in Prevenzione degli incidenti, 87% in Protezione dagli impatti e 92% in Sicurezza post-incidente, la X5 diesel abbina un riconoscimento dei limiti di velocità ai vertici della categoria a punteggi elevati nella Prevenzione negli scenari di svolta, attraversamento e apertura portiera con ciclisti. I test frontali disassati e a tutta larghezza mostrano una protezione marginale del torace rispettivamente per il conducente e per il passeggero posteriore, oltre a una scarsa protezione del bacino per i pedoni.

GWM ORA 5: ALLA CINESE 5 STELLE

Il piccolo SUV elettrico di Great Wall Motor ha registrato il 70% in Guida sicura, 71% in Prevenzione degli incidenti, 91% in Protezione dagli impatti e 92% in Sicurezza post-incidente. Si distingue per l’elevata protezione dagli impatti per gli utenti vulnerabili della strada ottenendo il massimo dei punti per la protezione di bacino e gambe dei pedoni. Include il rilevamento della presenza di bambini a bordo e un airbag centrale, ma il sistema AEB perde punti negli scenari di traffico trasversale.

GWM H7: GRANDE SUV A 5 STELLE

I voti nelle 4 prove: 69%, 76%, 88% e 90%. Il grande SUV ibrido ottiene il massimo dei voti per l’accettazione da parte del conducente del sistema di mantenimento della corsia, per la protezione dagli impatti laterali e per il rilevamento della presenza di bambini a bordo. Protezione marginale di piedi e caviglie nei test frontali disassati e del torace del passeggero posteriore nei test a tutta larghezza.

LEPAS L4: ASIATICA A 5 STELLE

Il piccolo SUV elettrico raggiunge queste percentuali: 64%, 84%, 90% e 92%. Ottimi risultati nei crash test frontali, laterali e contro il palo, così come negli scenari AEB agli incroci e negli attraversamenti. Perché le penalità? Minore accettazione da parte del conducente del sistema di mantenimento della corsia, e assenza del rilevamento del corretto allacciamento delle cinture di sicurezza. Si segnala una scarsa protezione del femore negli impatti con i pedoni.

LEPAS L6: ANCORA 5 STELLE

I voti: 62%, 78%, 87% e 95%. Ottiene il punteggio più alto nella Sicurezza post-incidente di questa tornata. Pur offrendo una solida protezione degli occupanti in caso di impatto e un efficace sistema AEB, il punteggio nella Guida Sicura è stato penalizzato dall’assenza del rilevamento del corretto allacciamento delle cinture, della classificazione degli occupanti e da un sistema di rilevamento della presenza di bambini non premiato dai protocolli.

LEPAS L8 PHEV 5 STELLE

Per la cinese ibrida plug-in 62%, 78%, 87% e 95%: i risultati migliori nelle aree della Protezione dagli impatti e della Sicurezza post-incidente.

KIA SELTOS 5 STELLE

Meritando il 67% in Guida sicura, 71% in Prevenzione degli incidenti, 84% in Protezione dagli impatti e 90% in Sicurezza post-incidente, il piccolo SUV convince con il massimo dei punti per il rilevamento del corretto allacciamento delle cinture di sicurezza, la classificazione della statura degli occupanti e il riconoscimento degli occupanti fuori posizione. Perde tuttavia punti per la scarsa protezione del torace del passeggero anteriore in una collisione frontale disassata e per la debole protezione del bacino dei pedoni.