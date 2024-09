MG più economica: qual è, quanto costa?

MG, erede ‘cinese’ della gloriosa Morris Garages fondata a Birmingham, Regno Unito, nel 1924, sta scalando rapidamente posizioni nelle preferenze degli automobilisti italiani, con un ottimo +46,38% di immatricolazioni nei primi otto mesi dell’anno per un totale di quasi 27 mila unità (dati Unrae). Per dire, meglio di marchi storici come Nissan, Suzuki, Skoda e quasi il doppio di Alfa Romeo e Volvo. Merito di una gamma molto varia che ai prezzi effettivamente più bassi della media unisce una buona dotazione di motorizzazioni, sia elettriche che endotermiche, oltre a design e finiture di discreto livello. Continua a leggere per scoprire qual è e quanto costa la MG più economica.

QUANTO COSTA LA MG PIÙ ECONOMICA?

Attualmente la gamma MG disponibile in Italia è composta da 7 modelli, con prezzi che oscillano fra 17.540 e 52.690 euro in base alla tipologia e all’allestimento della vettura. Per trovare la MG che costa meno occorre orientarsi sul SUV compatto MG ZS, oppure sulla berlina due volumi MG 3. Di seguito trovi la lista delle MG più economiche secondo gli attuali prezzi di listino:

MG ZS 1.5 VTi-tech Comfort (benzina): 17.540 €

MG ZS 1.5 VTi-tech Luxury (benzina): 19.540 €

MG 3 Hybrid+ Standard (full hybrid): 19.990 €

MG 3 Hybrid+ Comfort (full hybrid): 21.490 €

MG ZS 1.0T-GDI Luxury (benzina): 21.540 €

MG ZS 1.0T-GDI aut. Luxury (benzina): 22.540 €

MG 3 Hybrid+ Luxury (full hybrid): 23.490 €

MG HS 1.5T-GDI Comfort (benzina): 25.490 €

MG HS 1.5T-GDI AT Comfort (benzina): 27.490 €

MG HS 1.5T-GDI Luxury (benzina): 28.290 €.

La MG più economica è quindi la ZS 1.5 VTi-tech Comfort che costa 17.540 euro. 5 porte e 5 posti, dimensioni 432 x 181 x 165 cm con bagagliaio da 448 dm3, vanta una potenza omologata di 106 CV/78 kW, un’accelerazione 0-100 in 10,9 secondi e dichiara un consumo di 6,6 l/100 km nel ciclo misto.

OFFERTE E PROMOZIONI MG 2024

A settembre 2024 è disponibile un’offerta MG con finanziamento che, grazie anche agli incentivi statali, permette di avere uno sconto sul prezzo di listino e di pagare con rate sostenibili (da 99 euro al mese) e tassi agevolati. Ad esempio la MG ZS 1.5 VTi-tech Comfort viene proposta a 15.150 euro da pagare in 36 rate da 99 euro al mese (Tan 6,96% e Taeg 9,68%) con anticipo di 5.850 euro e maxi rata finale. È necessaria la rottamazione. Un’altra offerta riguarda la MG 3 Hybrid+ Standard a soli 15.640 euro con Ecobonus statale e rottamazione, pagando in 36 rate da 99 euro ciascuna, anticipo di 4.040 euro e maxi rata finale. Clicca qui per tutte le promozioni MG sull’intera gamma.

DOVE COMPRARE LE AUTO MG IN ITALIA?

La rete di concessionari MG in Italia si sta sviluppando molto bene e al momento il marchio cinese di origine britannica può contare nel nostro Paese su oltre 120 rivenditori autorizzati, sparsi sull’intero territorio nazionale da nord a sud, isole comprese. Più precisamente ce ne sono 44 a nord-ovest, 27 a nord-est, 33 al centro, 11 al sud, 4 in Sicilia e 4 in Sardegna. In questa pagina puoi cercare e trovare il rivenditore MG più vicino a te.