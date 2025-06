Metro C Roma: limitazioni e chiusure fino a settembre 2025

A causa dei lavori per prolungare il percorso fino al Colosseo, la metro C di Roma sarà interessata da limitazioni e chiusure, anche totali, fino alla fine dell’anno, quando se tutto va bene ci sarà l’inaugurazione della tratta da San Giovanni al celebre anfiteatro. A beneficio di residenti e turisti, l’azienda Roma Servizi per la Mobilità ha pubblicato il calendario delle restrizioni nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025, così chiunque può organizzarsi in tempo e scegliere mezzi e tragitti alternativi per gli spostamenti.

METRO C ROMA: LIMITAZIONI E CHIUSURE LUGLIO 2025

Da oggi fino al 4 luglio è prevista la limitazione serale delle corse sulla metro C di Roma: i treni della terza sotterranea saranno attivi fino alle 21:00 circa (ultime partenze da Pantano alle 20:30, da San Giovanni alle 21:00), dopodiché il servizio sarà assicurato in superficie dalle navette bus MC (San Giovanni-Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle). Eccezione per mercoledì 25 giugno, quando il servizio sarà regolare.

Sabato 5 e domenica 6 luglio, poi, la metro C sarà chiusa tutta la giornata.

Successivamente, dal 7 al 20 luglio il servizio sarà di nuovo attivo con le limitazioni serali e lo stop dei treni alle 21:00. Dal 21 al 27 luglio è prevista invece un’intera settimana di chiusura della linea, poi dal 28 luglio al 4 agosto il servizio tornerà regolare (senza la limitazione serale): le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30 dalla domenica al giovedì e all’1:30 di notte nelle serate del venerdì e del sabato.

METRO C ROMA: LIMITAZIONI E CHIUSURE AGOSTO 2025

Ad agosto, nelle giornate del 5, 6 e 7 il servizio riprenderà con le limitazioni serali, mentre dall’8 al 10 agosto compreso il servizio sarà regolare (senza bus sostitutivi). Dall’11 al 14 agosto torneranno invece lo stop alle 21:00 e le navette bus MC e MC3, quindi da venerdì 15 a domenica 24 agosto il servizio nuovamente sarà regolare: dalla domenica al giovedì le ultime corse dei treni di nuovo alle 23:30, nelle serate/notti del venerdì e del sabato convogli in viaggio fino all’1:30.

Dal 25 al 29 agosto tornerà in vigore la limitazione serale alle 21:00, poi nel weekend del 30 e 31 agosto nuova chiusura totale sull’intera linea.

METRO C ROMA: LIMITAZIONI E CHIUSURE SETTEMBRE 2025

L’attuale calendario delle limitazioni e chiusure della metro C di Roma prevede infine servizio regolare senza bus navetta dal 1° al 7 settembre 2025, poi dall’8 al 14 una nuova settimana di chiusura. Dal 15 al 19 settembre ancora servizio regolare (e nessuna navetta), il 20 e 21 settembre nuovo weekend di chiusura, poi dal 22 settembre il servizio tornerà regolare.