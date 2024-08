Mercato piloti F1 2025: dopo Hamilton quali colpi?

Dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, pensavamo che il mercato piloti F1 del 2025 avesse detto già tutto o quasi. E invece da allora ad oggi sono successe un bel po’ di cose e altre promettono di accadere nei prossimi mesi, col risultato che alla partenza del campionato del mondo dell’anno prossimo avremo una griglia discretamente rivoluzionata. Con l’eccezione, ovviamente, di Sua Maestà Max Verstappen che salvo clamorose sorprese resterà alla Red Bull almeno nel 2025. Poi si vedrà.

HAMILTON ALLA FERRARI IL PRIMO COLPO DEL MERCATO PILOTI F1 2025

La notizia arrivata lo scorso inverno del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 ha portato molta euforia tra i tifosi del Cavallino Rampante, anche se non è detto che basterà per tornare a vincere. Comunque l’inglese sta disputando un buon mondiale, dimostrando di essere ancora lontano dalla pensione. Per il resto Sir Lewis Carl Davidson Hamilton non ha bisogno di tante presentazioni. A 39 anni e 17 stagioni di Formula 1 alle spalle, con la diciottesima in corso, impreziosite da 7 mondiali piloti e 8 titoli costruttori, è uno dei piloti più forti di tutti i tempi e uno degli sportivi più conosciuti a livello globale, anche grazie all’attivismo fuori dalle piste che spesso l’hanno visto schierarsi su posizioni scomode in diverse battaglie sociali e umanitarie. Alla Ferrari porterà carisma, esperienza e, si spera, mentalità vincente. Oltre alla grande capacità di migliorare la vettura, qualità che servono come il pane a un team in fase di ricostruzione.

MERCATO FORMULA 1 2025: SAINZ ALLA WILLIAMS DOPO AVER SPERATO NELLA MERCEDES

Con Charles Leclerc confermato a Maranello (chissà se la presenza del vecchio campione lo stimolerà o lo deprimerà), c’era molta curiosità di conoscere il destino di Carlos Sainz, scaricato dalla Ferrari per fare posto proprio a Lewis. Il pilota spagnolo se l’è presa molto comoda e alla fine ha scelto la Williams. Una scelta forse di ripiego (non è un mistero che Carlos ambisse al sedile della Mercedes facendo il percorso inverso di Hamilton) ma a questo punto non c’erano molte alternative. Comunque Sainz ha firmato un contratto pluriennale ma con un’opzione a suo favore, che prevede la libertà di liberarsi dopo un solo anno qualora dovesse arrivargli un’offerta da parte di squadre di vertice per il mondiale 2026. Evidentemente non ha molta fiducia nei progressi della Williams dopo una stagione fin qui disastrosa per la scuderia britannica…

VERSTAPPEN ALLA MERCEDES: SOLO UN’ILLUSIONE?

Ma perché la Mercedes non ha preso Sainz per sostituire Hamilton? In fondo era l’opzione più logica. La verità è che Toto Wolff nutre ancora qualche flebile speranza di strappare Max Verstappen alla Red Bull, contando sugli attriti tra il campione del mondo e il suo team, ma molto probabilmente questa speranza resterà vana. L’olandese è blindatissimo alla Red Bull da un contratto fino al 2028, e francamente sembra improbabile una dipartita così improvvisa. Se ne parlerà probabilmente tra due anni (magari nel frattempo proverà a inserirsi anche la Ferrari), e nel 2025 alla Mercedes ci finirà, secondo gli ultimi rumors, il giovanissimo italiano Andrea Kimi Antonelli, che fa parte ormai da tempo del Mercedes Junior Team. Comunque i bookmakers lasciano ancora qualche spiraglio al passaggio di Verstappen nella scuderia tedesca, con quote delle scommesse online decisamente invitanti.

MERCATO PILOTI F1 2025: ALTRI MOVIMENTI

Per il resto, Sergio Perez dovrebbe rimanere pure lui alla Red Bull, anche se il cattivo rapporto con il più celebre compagno di squadra, che peraltro va avanti da anni, non gioca a suo favore. Se Perez dovesse saltare, la casa madre potrebbe promuovere dal team RB uno tra Ricciardo e Lawson. Alla McLaren confermatissimi la rivelazione Oscar Piastri e Lando Norris, mentre la Sauber ha annunciato l’arrivo di Nico Hulkenberg che potrebbe essere affiancato da Bottas o da un nome estratto dal cilindro da Mattia Binotto, neo responsabile del progetto Audi in Formula 1. Il mercato piloti Formula 1 del 2025 deve ancora riempire qualche casella come nel caso dell’Alpine, in procinto di sostituire Esteban Ocon (passato nel frattempo alla Haas insieme all’ex ferrarista Bearman) con Zhou o Doohan, e della RB che potrebbe decidere di fare a meno di Ricciardo. L’Aston Martin rimarrà come quest’anno, nonostante la stagione tutto sommato modesta della coppia Alonso – Stroll.

Ecco la situazione piloti del mondiale F1 2025 allo stato attuale: