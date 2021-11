Mercato auto nuove in Italia: -36% di immatricolazioni a ottobre

Le immatricolazioni di auto nuove a ottobre 2021 crollano per la crisi dei componenti: ibride in calo e meno di 2 auto nuove su 10 sono diesel

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia a ottobre 2021 si fermano a poco più di 101 mila unità. I dati che riporta l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica mostrano un trend in discesa del 36% rispetto ai volumi di ottobre 2020. Le immatricolazioni nei primi 10 mesi 2021 invece aumentano del +12%. Ecco i dati del report in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A OTTOBRE IN STALLO PER LA CRISI DEI COMPONENTI

Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture, ad ottobre 2021 il mercato auto in Italia ha totalizzato 101.015 immatricolazioni (-35,7%) contro le 157.188 unità registrate ad ottobre 2020. “Anche ad ottobre il mercato auto chiude con un pesante calo a doppia cifra (-35,7%), che fa seguito alle forti flessioni già registrate nei tre mesi precedenti”, afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. “Sull’andamento negativo del decimo mese dell’anno, che ha potuto contare su un giorno lavorativo in meno rispetto ad ottobre 2020, continua a pesare la crisi delle materie prime, in particolare dei semiconduttori, che sta generando ritardi di molti mesi nei tempi di produzione e consegna dei veicoli”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A OTTOBRE 2021

Le immatricolazioni di auto nuove diesel sono solo il 17% del totale (in calo del 63,5%). Da inizio anno, le vetture diesel sono quelle che hanno visto ridursi maggiormente il proprio mercato: -25%. In diminuzione anche le immatricolazioni auto a benzina, con -47% e 26,1% di quota ad ottobre 2021. L’effetto degli incentivi sull’acquisto di auto a emissioni ridotte, ha avuto effetti controversi sulle immatricolazioni di auto elettrificate (47% del mercato) e ad alimentazione alternativa:

– Ibride non ricaricabili: -8% e 35% in quota;

– Elettriche e Ibride plug-in: +86% e 12% in quota;

– Auto a GPL: -31% e 8% in quota;

– Auto a Metano: -44% e 1,4% in quota;

Clicca l’immagine sotto per vedere il rapporto sulle immatricolazioni auto per Marca e Brand a tutta larghezza.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN ITALIA E LA TOP 10 DELLE IMMATRICOLAZIONI

Tra le auto nuove immatricolate in Italia a ottobre 2021, i modelli Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride sono in testa alla Top 10 dall’inizio del 2021. Tra le immatricolazioni di auto ibride ricaricabili, Jeep Compass è il modello più venduto sia ad ottobre sia nei primi dieci mesi. La Fiat 500 elettrica è invece il modello elettrico più venduto in Italia dall’inizio dell’anno. Clicca l’immagine sotto per vedere la Top 10 delle auto nuove più vendute in Italia a ottobre 2021.