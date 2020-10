Utilizzo delle mascherine in auto: c'è differenza tra congiunti e conviventi, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo?

I contagi da Covid-19 stanno purtroppo aumentando dappertutto, Italia compresa, e il nostro Governo ha deciso di correre ai ripari prolungando lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021 e approvando in tutta fretta un nuovo decreto che, tra le altre cose, reintroduce l’obbligo di mascherina all’aperto, per lo meno in certe situazioni. Per quanto riguarda invece l’uso delle mascherine in auto non si segnalano particolari novità, ma riteniamo comunque opportuno riepilogare le norme vigenti soprattutto per eliminare gli ultimi dubbi rimasti, ad esempio quale differenza c’è tra ‘congiunti’ e ‘conviventi’.

NORME SULLE MASCHERINE ALL’APERTO DOPO IL DL DEL 7 OTTOBRE 2020

Dunque il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che precede di qualche giorno l’emanazione di un nuovo DPCM con ulteriori misure di contrasto contro il Coronavirus, ha modificato le disposizioni circa l’utilizzo delle mascherine all’aperto, che d’ora in avanti vanno sempre indossate tranne quando si è da soli o in compagnia di conviventi. Ecco il testo integrale del provvedimento (art. 1 comma 1 lettera b del Dl 125/2020), pienamente in vigore da giovedì 8 ottobre 2020:

“obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

– i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;

– i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Per chi non indossa la mascherina nei casi prescritti le multe vanno da 400 a 1.000 euro, con riduzione del 30% se vengono pagate entro 5 giorni dall’accertamento.

NUOVE DISPOSIZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE

Quindi ricapitolando: le mascherine al chiuso sono da indossare praticamente sempre, con eccezione delle abitazioni private (tuttavia il premier Conte ha consigliato di adottare comportamenti appropriati anche in famiglia, utilizzando la mascherina pure dentro casa quando si sta a contatto con familiari anziani, malati o comunque fragili). All’aperto, invece, posto che bisogna obbligatoriamente averla con sé, la mascherina dev’essere utilizzata quasi sempre tranne nei luoghi in cui risulti possibile garantire una condizione di isolamento continuativa (per esempio in campagna, in un bosco, in una spiaggia deserta, ecc.). Tale eccezione è ammessa anche tra persone conviventi (ad esempio marito e moglie che passeggiano in un orto, lontani da altre persone, possono non indossare la mascherina). Restano inoltre esclusi dall’obbligo di indossarla coloro che fanno attività sportiva all’aperto (compreso chi va in bici).

MASCHERINE IN AUTO: COME FUNZIONA

E in auto che succede? Chi deve mettere le mascherine in auto? Le autovetture sono considerate luoghi chiusi a tutti gli effetti e pertanto sono soggette alle medesime disposizioni. Di conseguenza sia sui taxi che a bordo della auto private vanno rispettate le comuni misure di precauzione che prevedono la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti di indossare la mascherina. Tale obbligo può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico in vetro o plexiglas fra la fila anteriore e posteriore della macchina, come in alcuni taxi, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

MASCHERINE IN AUTO: DIFFERENZA TRA CONVIVENTI E CONGIUNTI

Tuttavia nessuno dei suddetti limiti si applica se i veicoli sono utilizzati solo da persone conviventi, che sono pertanto autorizzati a occupare tutti i posti di un’automobile anche senza indossare la mascherina (restano sempre validi i suggerimenti di prudenza se a bordo ci sono persone anziane, con patologie, ecc.). Inoltre nei mesi scorsi, quando però la curva dei contagi era – contrariamente ad oggi – in netta discesa, alcune regioni, in particolare Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, hanno autorizzato l’occupazione di tutti i posti di un’auto anche tra persone non conviventi, previo utilizzo della mascherina. A questo proposito, come accennavamo inizialmente, giova ricordare la differenza tra conviventi e ‘congiunti’, termine citato in qualche DPCM che ha mandato in confusione parecchi cittadini.

– Le persone tra loro conviventi sono coloro che fanno parte di un medesimo nucleo familiare o che condividono la stessa abitazione. Quindi non solo marito-moglie, genitori-figli, fratello-sorella, ecc. ma anche coppie delle unioni civili, coppie di fatto o semplicemente coinquilini. Come detto le persone conviventi possono tranquillamente viaggiare in auto anche senza mascherina, devono tuttavia dimostrare di esserlo (conviventi), ad esempio attraverso un documento di identità o una dichiarazione anagrafica.

– Il termine congiunti, invece, è decisamente più generico e comprende un insieme di soggetti molto ampio. Sono infatti considerati ‘congiunti’ gli stessi coniugi, i partner conviventi e le coppie delle unioni civili. Ma anche tutte le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo pur non essendo conviventi (p.es. le coppie di fidanzati che vivono ancora con le rispettive famiglie), nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. Resta inteso che solo i congiunti che sono anche conviventi possono viaggiare in auto senza limitazioni, per gli altri valgono le stesse restrizioni delle persone non conviventi.