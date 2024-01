Marelli: Innovation Award al CES per i fari posteriori con fibra ottica

Marelli, azienda specializzata nel settore dell’illuminazione automobilistica, ha conquistato il prestigioso premio “CES Innovation Award Honoree 2024” grazie alla sua rivoluzionaria tecnologia Red LASER & Optical Fiber Rear Lamp. Questa innovativa soluzione esposta al Consumer Electronic Show 2024 unisce per la prima volta un LASER rosso alle funzionalità delle luci posteriori, aprendo nuove prospettive nel design automobilistico.

LA RIVOLUZIONE MARELLI NEL SETTORE ILLUMINAZIONE

Marelli si è distinta come uno dei primi fornitori OE nel campo dell’illuminazione a integrare con successo il LASER rosso nelle luci posteriori. L’utilizzo di un diodo LASER rosso in combinazione con fibre ottiche laterali all’interno del LASER consente di creare linee illuminate ultra-sottili, offrendo ai costruttori automobilistici una flessibilità senza precedenti nella progettazione di design distintivi e sofisticati.

COLLABORAZIONE CON UN MARCHIO TEDESCO DI PRESTIGIO

La tecnologia è stata sviluppata su richiesta di un rinomato produttore tedesco di veicoli di alta gamma. La sfida era creare un look notturno unico, utilizzando guide luminose sottili con un diametro non superiore a 1 mm. Le tradizionali guide luminose in plastica, con un diametro di circa 6 mm, non soddisfacevano tali esigenze, portando Marelli a sviluppare una soluzione innovativa basata su fibre ottiche.

VANTAGGI ENERGETICI E ESTETICI

La combinazione di LASER e fibra ottica offre non solo una flessibilità estetica senza pari ma si dimostra anche sostenibile. Tuttavia l’ADAC ha sollevato forti perplessità sui costi di riparazione dei moderni fari auto. Grazie alla sua efficienza energetica e al peso ridotto, questa tecnologia supera i LED in termini di intensità luminosa. Inoltre, la tecnologia LASER crea un affascinante effetto “speckle” lungo le fibre, conferendo alle luci posteriori un aspetto distintivo e mai visto prima nell’illuminazione automobilistica. Una delle più recenti innovazioni in campo aftermarket è invece ad opera di OSRAM che ha presentato le lampade omologate NightBreaker LED retrofit che abbiamo testato.