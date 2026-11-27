Doveva essere uno degli esperimenti più originali d’Europa contro il traffico. A quasi un anno dal debutto, però, il bonus maltese per chi rinuncia alla patente non ha dato i risultati sperati. Lo ha ammesso il governo stesso: il ministro dei Trasporti Chris Bonett ha riconosciuto che l’adesione complessiva non ha soddisfatto le sue aspettative. Gli under 30 maltesi hanno quindi detto no a 25.000 euro pur di continuare a guidare. Non è un capriccio: la misura aveva diversi limiti già in partenza.

COME FUNZIONA IL BONUS E QUANTI HANNO ADERITO

Lo schema è partito il 1° gennaio 2026. Prevede un bonus complessivo di 25.000 euro, versato in cinque rate annuali da 5.000 euro, per giovani sotto i 30 anni residenti a Malta da almeno sette anni. In cambio chi aderisce non può guidare per cinque anni, né sull’isola né all’estero. Se viola l’impegno rischia una multa di 5.000 euro, la restituzione parziale delle somme ricevute e un procedimento penale. Alla fine, per riavere la patente servono 15 ore di guida in autoscuola. Nei primi mesi hanno aderito poco più di cento giovani. Il “boom di richieste” annunciato a marzo si basava su semplici stime iniziali: si pensava che altri cento iscritti avrebbero esaurito presto il budget, ma non è andata così. Ora i risultati dello schema saranno valutati per capirne successi e carenze prima di decidere il da farsi.

PERCHÉ I GIOVANI MALTESI NON LASCIANO L’AUTO

Il primo motivo è il tempo. Cinque anni sono tanti tra i 20 e i 30 anni, quando si finiscono gli studi, si cerca il primo lavoro e si diventa indipendenti. Rinunciare alla patente vuol dire avere meno libertà di movimento e meno opportunità di lavoro, e 5.000 euro l’anno non bastano a compensarle. Il secondo motivo è che le alternative non sono all’altezza. A Malta non esistono alternative su rotaia. I bus sono gratuiti per i residenti ma, insufficienti nei periodi di punta, soprattutto d’estate, e spesso affollati. Taxi e app di ride hailing coprono tutta l’isola, ma usarli ogni giorno costa molto. C’è poi un fattore culturale: sull’isola l’auto è considerata indispensabile. Infine, il divieto di guidare anche all’estero e il rischio di un procedimento penale rendono la scelta ancora più pesante.

UNA MISURA DESTINATA A FALLIRE

Anche con il massimo delle adesioni, l’effetto sul traffico sarebbe stato quasi nullo. Con fondi disponibili per 5 milioni di euro si arriva al massimo a 200 beneficiari, cioè circa lo 0,04% dei veicoli circolanti. Inoltre ogni settimana vengono rilasciate 469 nuove patenti: in pochi giorni le nuove patenti superano tutte quelle “comprate” in un anno. Il problema più grave però è l’ordine delle scelte. Il governo ha offerto soldi prima di offrire un’alternativa. Ad esempio, il piano Malta in Motion prevede una linea di tram leggero di 24 km, ma l’agenzia che dovrà realizzarlo dovrebbe essere istituita solo nel 2027. Non a caso il Consiglio nazionale dei giovani aveva bocciato la misura, sostenendo che i 5 milioni sarebbero stati meglio impiegati per potenziare il trasporto pubblico. Il caso maltese lo dimostra: le persone non lasciano l’auto perché vengono pagate, ma quando hanno un’alternativa che funziona davvero.