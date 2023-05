Mafra al Giro di Sicilia 2023: le tappe dell’evento

Il Giro di Sicilia 2023 dal 10 al 14 maggio è l’evento motoristico più atteso dell’ASI Circuito Tricolore. La competizione vede anche quest’anno la partecipazione di equipaggi da tutto il mondo che attraverseranno la Sicilia in largo su un percorso a tappe dove saranno accolti dallo specialista del car care Mafra. Ecco il programma del Giro di Sicilia e i dettagli dell’evento.

MAFRA AL GIRO DI SICILIA 2023: UN KIT SPECIALE PER I CONCORRENTI

Al 32° Giro di Sicilia partecipano 180 equipaggi provenienti da diverse parte d’Italia e del mondo che dalla partenza e durante le varie tappe, sino all’arrivo, saranno accolti da Mafra, lo specialista del car care e car detailing che è presente con il suo distributore RI.EL. Autoricambi e con installazioni gonfiabili che scandiscono la partenza e l’arrivo di ogni tappa. Inoltre a tutti gli equipaggi è offerto un Welcome kit Mafra specifico che i concorrenti potranno utilizzare anche tra le varie tappe. Nel kit sono contenuti:

un portabadge;

Pulitore Cerchi e Gomme Mafra da 125ml;

da 125ml; Glass Cleaner Mafra 125ml;

125ml; Trattamento 3in1 Plastiche Mafra 125ml.

GIRO DI SICILIA 2023: CURIOSITÀ E STORIA

Il Giro di Sicilia è stato fondato nel 1907 e associato alla Targa Florio ideata dall’imprenditore e appassionato Vincenzo Florio. E’ stata una delle prime corse automobilistiche in Italia che nel corso degli anni ha continuato ad essere disputata come competizione a sé. Negli anni ’50, infatti, il Giro di Sicilia faceva parte del Campionato Europeo di Rally e ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del mondo delle corse automobilistiche come Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. Oggi il Giro di Sicilia è un evento di rally storico in cui i concorrenti si sfidano con auto d’epoca sulle strade della Sicilia in una gara di regolarità.

LE TAPPE DEL GIRO DI SICILIA 2023

Come anticipato, il programma del Giro di Sicilia prevede un percorso a tappe riconoscibili dai gonfiabili Mafra che scandiscono il momento di arrivo e partenza di tutti gli equipaggi in gara. In prossimità di questi luoghi, gli appassionati e i turisti potranno ammirare auto uniche sfilare per le strade della Sicilia. Ecco le tappe del Giro di Sicilia 2023 e i dettagli anticipati da un comunicato stampa Mafra: