Limiti di velocità e Coronavirus: a Londra +650% di multe

E’ allarme multe a Londra per limiti di velocità e Coronavirus: la polizia registra un picco pericoloso di infrazioni che mobilita anche le compagnie di assicurazione

Londra lancia l’allarme sui limiti di velocità e Coronavirus: più sono deserte le strade per il lockdown più gli automobilisti guidano in barba al Codice della Strada. In una sola settimana la Polizia ha rilevato il 650% di multe in più per eccesso di velocità. In una sola settimana la Polizia ha rilevato un aumento della velocità folle soprattutto dove i limiti di velocità sono più bassi.

LIMITI DI VELOCITÀ E CORONAVIRUS: L’ALLARME DELLA POLIZIA A LONDRA

L’emergenza Coronavirus dovrebbe spingere gli automobilisti a una condotta di guida più responsabile, ma i dati in Europa sugli incidenti stradali dimostrano che non è così ovunque. Sicuramente non nel Regno Unito dove, a Londra, nonostante una diminuzione di auto del -60%, la Polizia ha rilevato 654% di multe in più in una sola settimana. In totale sono stati sanzionati 2020 automobilisti nell’ultima settimana di aprile: 8 volte le multe registrate nello stesso periodo del 2019. A dare l’allarme come riporta il Dailymail è il sovrintendente Andy Cox, a capo della Polizia Stradale di Scotland Yard. Intanto anche le compagnie assicurative che operano a Londra affermano di aver registrato un picco di avvisi di guida pericolosa rilevati dalle scatole nere.

LIMITI DI VELOCITÀ E CORONAVIRUS: IN CENTRO + 230% DI MULTE

Dall’inizio delle limitazioni al traffico nel Regno Unito, la Polizia ha rilevato un aumento medio del 75% della velocità. Secondo le statistiche di tutte le forze di polizia londinesi, tra il 24 marzo e il 28 aprile, c’è stata un’escalation di infrazioni stradali. Le infrazioni ai limiti di velocità che preoccupano di più sono quelle in centro con limiti a 20 miglia orarie (32 km/h). In un mese infatti la Polizia ha rilevato un aumento del +230% delle multe dove potrebbe esserci maggiore presenza di pedoni o ciclisti. Le multe per eccesso di velocità oltre 20 mph in centro sono passate da 43 nel 2019 a 142 nel 2020.

LIMITI DI VELOCITÀ E CORONAVIRUS: LE MULTE IN AUTOSTRADA

Anche fuori dal centro il Londra la situazione non migliora molto: +179% di multe in autostrada. Dove i limiti sono di 70 mph (112 km/h) le multe sono aumentate da 67 a 179 sanzioni per eccesso di velocità. Questi sono i rilievi statistici medi in un mese: 1046 multe, in aumento del +76% rispetto al 2019. Ma ci sono anche i casi estremi di eccesso di velocità rilevati dalla polizia inglese: un guidatore a bordo di una Porsche è stato ripreso da una volante a 151 mph (243 km/h) dove il limite è 70 mph, più del doppio. Qualcosa di sconvolgente in un periodo di emergenza per le strutture sanitarie già sottopressione per assistere i pazienti contagiati da Covid-19.