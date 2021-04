Le marche di auto preferite dagli italiani nel 2021

Preferenze insolite e conferme scontate nella classifica delle marche di automobili più cercate in Italia: ecco i risultati di un’indagine europea

Scegliere l’auto nuova o usata può diventare un vero rompicapo se si pensa a tutte le parentele e fusioni tra marche e brand auto. E’ per questo che spesso si prende una decisione dettata dalla simpatia, dalla razionalità o semplicemente dal budget per l’acquisto di una marca auto o un’altra. Alla fine dei giochi, le marche auto preferite dagli italiani, non sono affatto sempre le stesse. E’ quanto emerge dall’indagine europea sulle marche automobili e Brand più cercati online in 44 Paesi. Ecco quali sono le auto che gli italiani cercano di più.

L’INDAGINE SULLE MARCHE DI AUTO PREFERITE IN EUROPA

Lo studio condotto da una piattaforma di comparazione prezzi del Regno Unito ha analizzato il volume di ricerche per Brand relative all’acquisto della prima auto. Se il primo posto è quasi scontato, anche in virtù delle immatricolazioni di auto nuove in Italia, la seconda marca di auto preferita è inaspettata se si pensa al costo del superbollo auto in Italia e al tanto temuto redditometro. Per comprendere meglio la classifica qui sotto bisogna considerare la metodologia utilizzata nell’indagine. Il volume di ricerche acquisito e analizzato tramite software di Social Media Intelligence riguardano le ricerche effettuate da gennaio 2020 a gennaio 2021. Il rapporto dell’indagine chiarisce che il tracciamento ha riguardato solo il numero di persone che in ogni Paese hanno citato marche di automobili.

LE MARCHE AUTO PREFERITE IN ITALIA 2021

Per capire quali sono le marche di automobili preferite in ogni Paese relativamente all’acquisto, sono stati filtrati i dati considerando solo parole chiave specifiche, ad esempio “prima auto” e simili. La classifica delle marche di auto preferite in ogni Paese è stata quindi costruita sulla percentuale relativa al numero complessivo di post tracciati online. E’ chiaro che si tratta di numeri relativi al periodo di osservazione, ma comunque interessanti, anche se ben diversi dall’effettivo numero di vendite di automobili. In un modo o nell’altro, Fiat (19,5%) risulta in testa alla classifica delle auto preferite in Italia, seguita da Ferrari e Ford, entrambe a circa 10%.

comparethemarket comparethemarket

INCENTIVI AUTO ED ELETTRIFICAZIONE NELLA SCELTA DELLE MARCHE AUTO IN ITALIA

Tra le auto di cui si è parlato e cercato meno, nella seconda metà della classifica, è da notare il 7^ posto condiviso da Bmw, Volkswagen e Toyota. Ma non solo, risultano fuori dalla Top10, Seat (2,3%), Mazda (2,2%) e Hyundai (1,7%). Mentre il minore interesse degli italiani che si legge nell’assenza di Alfa Romeo, si può interpretare per il ritardo nell’aggiornamento della gamma con modelli ibridi elettrici, ormai in cima alle scelte. Gli incentivi per l’acquisto di auto benzina e diesel Euro 6 infatti si sono esauriti molto prima del previsto sul portale del Ministero dello sviluppo Economico.